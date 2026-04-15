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15 de abril de 2026

MINVU DA INICIO A OBRAS DE LOMAS DEL BOSQUE 7: 60 FAMILIAS DE PUNTA ARENAS AVANZAN HACIA SU VIVIENDA DEFINITIVA

El proyecto considera una inversión cercana a los 6.700 millones de pesos, financiados mediante subsidios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, aporte del Gobierno Regional y ahorro de las familias.

MINVU - Inicio proyecto Lomas del Bosque 7_3

Con la colocación de la primera piedra, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) dio inicio esta mañana a las obras del proyecto habitacional "Lomas del Bosque 7", iniciativa del Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS49) que beneficiará a 60 familias de la comuna de Punta Arenas.

 

La actividad fue encabezada por autoridades regionales junto a las familias de la agrupación Esperanza, organización conformada en 2021 que ha sostenido un proceso de gestión habitacional que hoy se traduce en el inicio efectivo de la construcción de sus viviendas.

 

“Más allá de las características técnicas del proyecto, lo más relevante es que hoy estas 60 familias comienzan a concretar un anhelo que han esperado durante años. Es mandato de nuestro Presidente y nuestro ministro responder a las necesidades habitacionales de las personas, y este hito refleja justamente ese compromiso. Quiero felicitar a la agrupación por su perseverancia y trabajo, que hoy se traduce en el inicio de la construcción de sus casas”, señaló el seremi de Vivienda y Urbanismo, Rodolfo Guajardo Barría.

 

El proyecto considera una inversión cercana a los 6.700 millones de pesos, financiados mediante subsidios del Minvu, aporte del Gobierno Regional y ahorro de las familias, permitiendo avanzar en soluciones habitacionales de estándar adecuado para las condiciones climáticas de la región.

 

“Las viviendas son casas unifamiliares de dos pisos, con superficies cercanas a los 57m², incorporando ampliaciones proyectadas, además de calefacción central y ventanas termopanel. El conjunto se emplaza en un terreno de 20 mil metros cuadrados, con conectividad a servicios de salud, educación y comercio", explicó el director (s) del SERVIU, Omar González Asenjo.

 

En materia urbana, el proyecto incorpora más de 2.800m² de áreas verdes distribuidas en distintos sectores, junto a espacios recreativos como juegos infantiles y zonas de ejercicio, orientados a fortalecer la vida comunitaria desde el inicio del barrio.

 

“Hoy damos un paso muy importante con la colocación de la primera piedra de nuestras viviendas. Es un momento de profunda emoción para las 60 familias de la agrupación Esperanza, porque refleja años de esfuerzo, organización y perseverancia. Este proyecto representa la recompensa a un largo camino, donde muchas familias pasaron por procesos difíciles, y hoy ven concretado el sueño de acceder a una vivienda definitiva”, expresó Cristina Mamani Foglia, presidenta de la agrupación Esperanza.

 

Las familias beneficiarias corresponden mayoritariamente al tramo del 40% más vulnerable en el Registro Social de Hogares, incluyendo también soluciones con enfoque inclusivo, como viviendas adaptadas para personas con discapacidad y movilidad reducida.

 

“Es una alegría enorme. Después de tantos años de espera, hoy comenzamos a ver algo concreto, algo real. Este momento refleja todo el esfuerzo y la perseverancia de años", relató Lorena Valdebenito, beneficiaria del proyecto.

 

El inicio de obras de "Lomas del Bosque 7" se suma a otros cinco proyectos habitacionales en ejecución actualmente en la comuna de Punta Arenas, que totalizan 1.056 viviendas en construcción.

 

Con esta iniciativa, el Minvu avanza en la política habitacional del gobierno del Presidente José Antonio Kast en la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, promoviendo no sólo el acceso a la vivienda, sino también la conformación de barrios integrados, con equipamiento y seguros para el desarrollo de las familias.

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