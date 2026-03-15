JAMFEST MAGALLANES 2026 INVITA A DESCUBRIR PROPUESTAS MUSICALES ALTERNATIVAS EN PUNTA ARENAS

En el programa “Y tú, ¿qué opinas?” de Polar Comunicaciones se presentó el Jamfest Magallanes 2026, un encuentro musical que busca difundir propuestas alternativas y experimentales en la región. La actividad se realizará el viernes 20 de marzo a las 19:00 horas en el Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro de Punta Arenas.

Durante la conversación en el espacio radial, el organizador del evento y músico Roberto Zamora, junto a René Gómez, comentaron que esta iniciativa corresponde a la cuarta versión del festival, proyecto que comenzó años atrás en Santiago y que ahora busca consolidarse en Magallanes tras el regreso del organizador a la región.

El festival reunirá a distintos artistas y proyectos musicales que exploran sonoridades fuera de los circuitos tradicionales. Entre los participantes destacan Jaro, con una propuesta de música electrónica interpretada con el instrumento Chapman Stick; Karina Contreras, con un trío de fusión de raíces latinoamericanas; Ave Nave, banda que mezcla rock y electrónica instrumental; y Roedor, proyecto musical experimental liderado por el propio Zamora.

Los organizadores señalaron que el objetivo del Jamfest es abrir espacios para expresiones musicales menos masivas, pero con una propuesta artística que busca generar reflexión y nuevas experiencias para el público. En ese sentido, la invitación es a asistir con disposición a descubrir sonidos distintos y apoyar la escena musical independiente de la región.

La actividad comenzará puntualmente a las 19:00 horas, por lo que los organizadores solicitaron al público llegar con anticipación para cumplir los horarios establecidos por el recinto cultural y así permitir el correcto desarrollo del evento.

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