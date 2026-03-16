UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHILE LIDERA RED INTERNACIONAL PARA IMPULSAR INVESTIGACIÓN ANTÁRTICA CON TECNOLOGÍAS MULTI-OMICS

La Antártica, ese vasto laboratorio natural que guarda claves esenciales para comprender la vida en condiciones extremas y los efectos del cambio climático, será el eje de una nueva red de investigación científica impulsada desde la Universidad Autónoma de Chile. Se trata del estudio “Red de investigación multidisciplinaria para el descubrimiento y aplicación de recursos Antárticos desde una perspectiva Multi-Omics”,una iniciativa que aspira a fortalecer las capacidades nacionales en ciencia antártica mediante el uso de tecnologías de análisis de datos de última generación.

El plan —enmarcado en un proyecto de Fomento a la Vinculación Internacional (FOVI) 250028 de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID)—, es dirigido por la Dra. María José Contreras, académica investigadora de la sede Temuco, donde reúne a investigadores de la Universidad Autónoma de Chile, la Universidad de Concepción y Texas Tech University (TTU), consolidando una colaboración que ya cuenta con años de trabajo conjunto en biodiversidad antártica, biotecnología y resiliencia frente al cambio climático.

Red de colaboración

Explicar el corazón del proyecto en palabras simples no es difícil para la Dra. Contreras:“Esta iniciativa busca establecer una red formal de colaboración en estudios de Ciencia Antártica entre tres instituciones. Nos enfocaremos en la capacitación de estudiantes de postgrado e investigadores en tecnologías Multi-Omics, herramientas de análisis de última generación que permiten profundizar desde otro enfoque estudios antárticos, ya sea en microorganismos, plantas o aplicaciones biotecnológicas”, explica.

El enfoque Multi-Omics —que integra datos genómicos, proteómicos, metabolómicos y más— permitirá a los equipos abordar los recursos biológicos antárticos desde una perspectiva transversal. “Cada investigador tiene líneas distintas: algunos estudian plantas antárticas, otros la microbiota ambiental, y otros trabajamos con la Antártica como fuente de biorecursos con potencial biotecnológico. El enfoque Multi-Omics nos entrega herramientas para comprender nuestras investigaciones desde otra perspectiva y obtener nuevos resultados”, agrega la académica.

Referencia geográfica

Desafío y enfoque

Uno de los pilares del proyecto es enfrentar una brecha reconocida por la comunidad científica nacional: la falta de formación especializada en análisis de datos complejos aplicados a la ciencia antártica. “En Chile estamos recién adentrándonos en el mundo del análisis de datos con enfoque Multi-Omics. Por eso queremos entrenar a un público amplio a través de charlas y cursos que dictará el Dr. Chiquito Crasto durante sus visitas”, explica Contreras.

El proyecto contempla dos visitas del investigador de Texas Tech University, reconocido internacionalmente por su liderazgo en estudios Multi-Omics y por la infraestructura de primer nivel con la que trabaja. Su participación permitirá abrir puertas a servicios especializados como secuenciación, espectrometría de masas y análisis avanzados, además de contribuir a la formación de capital humano avanzado.

Otras acciones

La iniciativa no solo apunta a fortalecer capacidades científicas, sino también a acercar la Antártica a la ciudadanía. Durante el año se realizarán tres charlas magistrales abiertas, un curso intensivo de análisis de datos Multi-Omics dirigido a estudiantes de postgrado e investigadores —con cupos para 30 participantes— y una feria de divulgación científica en noviembre, en el marco del Día de la Antártica.

“Queremos vincular nuestras investigaciones con estudiantes de liceos de la región y con la comunidad universitaria. La Antártica debe ser comprendida y valorada, especialmente en un contexto de cambio climático”, afirma la directora del proyecto.

Impacto que trasciende

El proyecto FOVI proyecta impactos en múltiples niveles, entre ellos la formación de nuevo capital humano especializado y el fortalecimiento de las capacidades analíticas de las instituciones nacionales. Asimismo, impulsará la generación de conocimiento en ciencia básica y aplicada, abrirá camino a futuros acuerdos de colaboración internacional y contribuirá a la ciencia abierta y la democratización del conocimiento. Todo ello permitirá posicionar a esta red como un referente en investigación antártica y en el desarrollo de biotecnología Multi-Omics.

La red de investigadores de la Universidad Autónoma de Chile está compuesta por la Dra. María José Contreras (directora), Dra. Kattia Núñez (directora alterna), Dra. Leticia Barrientos, Dra. Karla Leal, Dr. Olman Gómez, Dr. Manik Prabhu y Dr. Hugo Romero. Desde la Universidad de Concepción participan la Dra. Marely Cuba y la Dra. Carolina Sanhueza, consolidando un equipo multidisciplinario con amplia experiencia en estudios antárticos y biotecnología.

Finalmente, para la Dra. Contreras, esta red constituye una oportunidad decisiva para impulsar la generación de conocimiento, fortalecer capacidades de investigación de alto nivel y consolidar el liderazgo de Chile en el ámbito de la Ciencia Antártica y sus aplicaciones biotecnológicas.

Fuente: prensaciudadana.cl

