SEREMI DE CIENCIA INVITA A FUNCIONARIOS PÚBLICOS A SUMARSE A PROGRAMA STACK PÚBLICO SOBRE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El seremi de Ciencia, Carlos Olave, invitó a funcionarios públicos a inscribirse en el programa formativo “Stack Público”, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, con coordinación del Laboratorio de Gobierno. El objetivo es fortalecer las capacidades digitales del Estado mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial aplicadas al trabajo cotidiano.

El programa está diseñado para ser accesible a profesionales de diversas áreas, sin requerir conocimientos previos en tecnología. Según explicó la autoridad, la propuesta incluye ejemplos prácticos, casos de estudio y herramientas concretas que permiten incorporar la inteligencia artificial en tareas diarias dentro de la administración pública.

“Stack Público” comenzó el pasado 16 de abril y se extenderá hasta septiembre, contemplando una sesión semanal en formato digital a través de Zoom, además de algunas actividades presenciales en distintas regiones del país. Las jornadas tendrán una duración de 60 minutos y estarán a cargo de especialistas de empresas tecnológicas internacionales.

Entre las entidades participantes destacan Microsoft, Google, Amazon Web Services, Anthropic, Oracle, OpenAI, xAI, Salesforce y NotCo, cuyos representantes liderarán las sesiones y compartirán experiencias sobre el uso de la IA en distintos ámbitos.

La primera sesión se realizará el 30 de abril a las 16:00 horas de Magallanes y estará a cargo de Karim Pichara, cofundador y CTO de NotCo, quien abordará el impacto de la inteligencia artificial en distintas industrias y su aplicación en la gestión pública. Las inscripciones son gratuitas y deben realizarse previamente a través del sitio chileaprendeia.cl.

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