MUNICIPIO DE NATALES ACTIVA PLAN DE EMPLEO DE EMERGENCIA EN PUERTO EDÉN POR CONTINGENCIA DE MAREA ROJA

La Ilustre Municipalidad de Natales puso en marcha un plan de empleo de emergencia en la localidad de Puerto Edén en respuesta a la contingencia por marea roja que afecta a la zona. La medida busca mitigar el impacto económico generado por la veda extractiva que afecta a familias que dependen de actividades vinculadas al mar.

La iniciativa contempla la ejecución de un proyecto de limpieza y mantenimiento de pasarelas, aprobado y financiado por el Gobierno Regional de Magallanes, con una inversión cercana a los 60 millones de pesos.

Gracias a este programa se concretó la contratación de 24 trabajadores locales —23 operarios y un capataz— por un periodo de tres meses. Las cuadrillas estarán a cargo de labores de despeje de vegetación y limpieza de las vías de circulación peatonal dentro de la localidad.

Desde el municipio indicaron que este tipo de medidas busca entregar apoyo económico directo a la comunidad en un escenario complejo para los habitantes de Puerto Edén, reforzando al mismo tiempo la mantención de infraestructura clave para la movilidad del poblado.

La visita en terreno también incluyó encuentros con vecinos de la localidad, instancia en la que representantes municipales recogieron inquietudes de la comunidad con el objetivo de canalizarlas ante el Gobierno Regional y mantenerlas dentro de las prioridades de gestión para el territorio.





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