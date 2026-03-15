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15 de marzo de 2026

MUNICIPIO INTENSIFICA FISCALIZACIONES NOCTURNAS Y FRUSTRA FUNCIONAMIENTO DE TRES CLANDESTINOS EN PUNTA ARENAS

​El operativo conjunto entre Seguridad Pública Municipal y Carabineros incluyó controles vehiculares, retiro de autos tuning y la detención de un conductor en estado de ebriedad durante la madrugada.

fiscalizaciones

Un amplio operativo de fiscalización realizó durante la madrugada la Municipalidad de Punta Arenas, a través de su Dirección de Seguridad Pública en coordinación con Carabineros, con el objetivo de prevenir incivilidades, controlar ruidos molestos y evitar el funcionamiento de locales nocturnos clandestinos en distintos sectores de la ciudad.

El despliegue comenzó durante la noche con un accidente de tránsito registrado en Avenida España, donde un conductor colisionó contra un poste de alumbrado público y posteriormente se dio a la fuga. El vehículo fue encontrado abandonado y retirado de circulación por personal policial, mientras el municipio informó la situación a su área jurídica para evaluar las acciones legales correspondientes.

Entre las 00:00 y las 03:00 horas se realizaron controles preventivos en el sector céntrico de Punta Arenas con cuatro camionetas municipales desplegadas en distintos puntos. En este contexto se cursaron infracciones de tránsito y se retiraron de circulación dos vehículos modificados tipo tuning, uno en el centro y otro en el sector de la Costanera.

Posteriormente, cerca de las 03:30 horas, los equipos municipales se trasladaron a sectores donde se ha detectado la presencia de locales clandestinos, específicamente en Avenida España, Ignacio Carrera Pinto y calle Chiloé. En estos puntos se mantuvo presencia municipal para evitar su apertura, con apoyo periódico de Carabineros, en un operativo que se extendió hasta aproximadamente las 07:00 horas.

Desde el municipio explicaron que estas acciones forman parte de una estrategia para enfrentar el funcionamiento de este tipo de recintos en la ciudad, los que —según indicaron— generan riesgos para quienes asisten y también afectan la convivencia de los vecinos del sector. Además, durante las fiscalizaciones en Avenida España se registró la detención de un conductor que se encontraba en estado de ebriedad tras protagonizar un incidente vehicular.

Las autoridades comunales destacaron además la colaboración de la comunidad en la detección de estas situaciones, recordando que el número 800 800 134 se encuentra disponible durante la madrugada para denunciar ruidos molestos u otras incivilidades en distintos sectores de Punta Arenas.


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