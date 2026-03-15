EXPORTACIONES DE SALMÓN CHILENO CRECEN MÁS DE 22% Y SUPERAN LOS US$1.400 MILLONES EN EL PRIMER BIMESTRE DE 2026

La industria del salmón chileno comenzó 2026 con un fuerte desempeño en los mercados internacionales. Durante enero y febrero, las exportaciones de salmón y trucha alcanzaron 184.685 toneladas por un valor de US$1.400 millones, lo que representa un crecimiento de 22,01% en volumen y de 11,38% en valor respecto al mismo período de 2025, según cifras del Servicio Nacional de Aduanas.

El principal destino del salmón chileno continúa siendo Estados Unidos, mercado que durante los dos primeros meses del año recibió 48.387 toneladas por US$481 millones. En comparación con el mismo período del año anterior, los envíos crecieron 22,63% en volumen y 9,17% en valor, consolidando su posición como el mayor comprador de este producto nacional.

Japón se mantiene como el segundo mercado más relevante para la industria, con importaciones que alcanzaron 43.810 toneladas por US$306 millones en el primer bimestre. En paralelo, Brasil lidera la demanda en América Latina con 30.756 toneladas por US$174 millones, mientras que China continúa ampliando su participación con un incremento de 136,04% en volumen y 96,92% en valor respecto al mismo período de 2025.

Otros mercados también mostraron un crecimiento significativo. México registró un aumento de 48,48% en volumen y 41,07% en valor, con envíos que alcanzaron 4.338 toneladas por US$42 millones. En contraste, Rusia fue el único destino con una caída relevante, con una disminución de 52,32% en volumen y 55,73% en valor durante los primeros meses del año.

Pese a una leve contracción mensual entre enero y febrero, el balance del primer bimestre mantiene una tendencia positiva, impulsada por la diversificación de mercados y la sólida demanda internacional. De mantenerse esta dinámica durante el resto del año, el sector salmonero podría consolidar un 2026 favorable para una de las principales industrias exportadoras de Chile.

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Fuente: InfoSalmon