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13 de marzo de 2026

FUNDADORA DEL "INSTITUTO DE LA VOZ" INVITA A EMPRENDEDORES A FORTALECER SUS HABILIDADES COMUNICACIONALES EN MAGALLANES

Buenos días región.

institutodelavoz

En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la emprendedora Rebeca Solano, fundadora del Instituto de la Voz, conversó sobre su historia personal, su trayectoria profesional y el trabajo que actualmente desarrolla en Punta Arenas enfocado en el fortalecimiento de las habilidades comunicacionales.

Durante la entrevista, Solano compartió su experiencia internacional, relatando parte de su camino profesional desde su trabajo en Venezuela, su paso por México y cómo hoy continúa su desarrollo en la capital regional de Magallanes, aportando al crecimiento personal y profesional de quienes buscan mejorar su forma de comunicar.

En ese contexto, explicó el trabajo que impulsa a través del Instituto de la Voz, iniciativa orientada a entregar herramientas y competencias que permitan potenciar la comunicación efectiva. Este proceso está especialmente dirigido a emprendedores que necesitan expresar mejor sus ideas, vender con mayor seguridad y comunicar con impacto.

Asimismo, destacó la experiencia que ha tenido con el Centro de Negocios Sercotec, valorando el acompañamiento recibido en su proceso de desarrollo como emprendedora y el apoyo brindado para fortalecer su proyecto.

Finalmente, la fundadora del Instituto de la Voz extendió una invitación a la comunidad a participar en el curso “Venta y negociación”, que se realizará el próximo 18 de marzo a las 17:30 horas en O’Higgins 850 en Punta Arenas, instancia donde ella será la relatora. Las personas interesadas pueden realizar consultas o inscribirse al teléfono +56 9 8640 7797.


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