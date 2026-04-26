SERCOTEC DESIGNA A HENRY AZURMENDI COMO NUEVO GERENTE GENERAL DE LA INSTITUCIÓN

El directorio del Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec) informó la designación de Henry Azurmendi Toledo como nuevo gerente general de la institución. El nombramiento fue efectuado por el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, dando inicio a una nueva etapa en la conducción del servicio.

Desde el directorio destacaron la trayectoria y experiencia profesional de Azurmendi para liderar este proceso. El nuevo gerente general agradeció la confianza depositada por las autoridades y valoró el desafío de asumir este cargo en una institución clave para el desarrollo productivo del país.

“Recibo este nombramiento con una profunda gratificación y sincero agradecimiento por la confianza del Presidente de la República, José Antonio Kast, el biministro de Economía, Fomento y Turismo, Daniel Mas, y el subsecretario de Economía, Karlfranz Koehler. Pondré toda mi experiencia en llegar con apoyos concretos a uno de los principales motores de desarrollo del país, que son nuestras familias emprendedoras”, señaló.

Asimismo, enfatizó la importancia de fortalecer la descentralización y el trabajo en regiones. “Potenciaremos nuestras 16 oficinas de Sercotec en regiones, trabajando codo a codo con nuestros emprendedores, porque si a las pymes les va bien, a Chile le va bien”, agregó.

Henry Azurmendi cuenta con experiencia como servidor público y académico, habiéndose desempeñado como seremi de Economía, intendente de la Región de Los Ríos, director de ProChile y docente de la Universidad Austral.

Con esta designación, Sercotec reafirma su compromiso con el desarrollo de las micro y pequeñas empresas, dando continuidad a su labor de apoyo al emprendimiento y fortalecimiento productivo a nivel nacional.

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