EMPRENDIMIENTO EDUCATIVO AFTER SCHOOL “FUNNY AFTERNOON” CUMPLE 10 AÑOS FORTALECIENDO EL DESARROLLO INFANTIL EN PUNTA ARENAS

En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, María Soto Fuenzalida y Luz Carimoney Galindo, representantes del after school “Funny Afternoon”, dieron a conocer su experiencia y trayectoria en Punta Arenas, donde han desarrollado un emprendimiento enfocado en el cuidado y acompañamiento integral de niños y niñas.

Con 10 años de funcionamiento, el proyecto ha experimentado un sostenido crecimiento. Iniciaron sus actividades con solo cuatro niños y hoy cuentan con 35 menores en la jornada de la tarde y 15 en la mañana, manteniendo aún cupos disponibles para quienes deseen integrarse.

Ubicados en calle O’Higgins 266, el espacio está dirigido a niños entre los 3 y 10 años, ofreciendo un entorno seguro y educativo, respaldado por personal calificado en el trabajo con infancias. Además, cuentan con una dupla pedagógica orientada al apoyo escolar, lo que permite complementar el desarrollo académico de los estudiantes.

El servicio también incorpora talleres recreativos diarios, promoviendo el aprendizaje a través del juego y la interacción. A ello se suma el cumplimiento de todos los permisos de funcionamiento vigentes, junto con convenios establecidos con distintas instituciones y empresas de la región.

Las jornadas disponibles se distribuyen en dos bloques: de 07:30 a 13:30 horas en la mañana y de 13:30 a 19:30 horas en la tarde, adaptándose a las necesidades de las familias.

Desde el equipo destacan que su enfoque va más allá del cuidado, centrando su labor en el desarrollo integral de los menores. “Aquí no solo cuidamos… potenciamos, guiamos y acompañamos el desarrollo de cada niño y niña”, enfatizan.