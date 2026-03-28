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28 de marzo de 2026

DESDE PUNTA ARENAS: SESCO DESTACA EXPERIENCIA EN CENTRO DE NEGOCIOS SERCOTEC Y SU APUESTA POR LA ENERGÍA SUSTENTABLE

Buenos días región.

sescoenergia

En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, José Luis Aguilar y Marlene Aguilar, representantes de Sesco Energías Renovables, conversaron sobre su experiencia como emprendimiento regional enfocado en soluciones de energía limpia, destacando el respaldo recibido desde el Centro de Negocios Sercotec en Punta Arenas.

El emprendimiento, que inició sus actividades en 2023, se ha especializado en la implementación de paneles solares y generadores eólicos, posicionándose como una alternativa sustentable en la región de Magallanes. En ese contexto, ambos representantes valoraron el acompañamiento que han recibido por parte de Sercotec, el cual ha sido clave en el desarrollo y consolidación de su idea de negocio.

Durante la conversación, abordaron cómo el ser parte del Centro de Negocios les ha permitido acceder a distintas instancias de formación, asesoría y fortalecimiento, orientadas a mejorar aspectos fundamentales del emprendimiento, desde la planificación hasta la proyección comercial.

Asimismo, destacaron la importancia de contar con herramientas y apoyo técnico que faciliten el crecimiento de iniciativas locales, especialmente en un rubro como el de las energías renovables, que cobra cada vez mayor relevancia en el contexto actual.

De esta manera, Sesco Energías Renovables continúa avanzando en su propuesta, apostando por el desarrollo sustentable y aprovechando las oportunidades de capacitación y apoyo que ofrece el ecosistema de emprendimiento en la región.

Instagram:

https://www.instagram.com/sesco.puntaarenas/?hl=es


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