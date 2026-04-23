"TALLER 153" CONSOLIDA SU CRECIMIENTO CON IDENTIDAD REGIONAL Y MATERIALES RECICLADOS EN PUNTA ARENAS

Durante la mañana de este jueves, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, Daniela Vera Tejeda, dueña de Taller 153, dio a conocer su experiencia como emprendedora y el desarrollo de su negocio, el cual ya suma cinco años de trayectoria en el mercado local.

Taller 153 se ha posicionado en Punta Arenas como una propuesta de artesanía sustentable, enfocada en la creación de productos hechos a mano con madera nativa de la región, principalmente lenga y pino. Su sello distintivo radica en el uso de materiales reciclados, con el objetivo de disminuir el impacto en el medio ambiente y promover prácticas responsables dentro del rubro.

El emprendimiento, además, forma parte del Centro de Desarrollo de Negocios de Sercotec en Punta Arenas, instancia que ha sido clave en su crecimiento y consolidación. A través de este apoyo, la emprendedora ha podido fortalecer su modelo de negocio y ampliar sus oportunidades en el mercado local.

En este contexto, Vera Tejeda destacó la importancia de contar con este tipo de acompañamiento para quienes inician o buscan potenciar sus proyectos, haciendo un llamado a otros emprendedores a informarse y aprovechar las herramientas disponibles para el desarrollo de sus iniciativas.

Taller 153 se encuentra ubicado en Isla 418, Sector Bulevar Etapa 4, Zona Franca de Punta Arenas, y también mantiene presencia digital a través de su cuenta de Instagram @taller_153, además de atención vía WhatsApp al +56 9 6580 8039. Su propuesta combina identidad regional, conciencia ambiental y trabajo artesanal, posicionándose como una alternativa innovadora dentro de la oferta local.





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