Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
publicite
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_3
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

15 de abril de 2026

EXPO MAGALLANES 2026 SUPERÓ LAS 13 MIL VISITAS Y PROYECTA NUEVA CONVOCATORIA PARA 2027

Buenos días región.

agiamagallanes

Un positivo balance de la Expo Magallanes 2026 realizó esta mañana César Alderete, presidente de AGIA Magallanes, durante su participación en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, destacando tanto la organización del evento como la alta convocatoria de público.

En la instancia, Alderete señaló que “nos resulto bastante bien, la organización resulto bien este año, tuvimos una buena afluencia de publico, sacamos cifras con las que estamos contentos con lo realizado”, subrayando el trabajo desarrollado en la planificación de la actividad.

Asimismo, relevó el enfoque que ha tenido la muestra en los últimos años, indicando que “se visualizo y vinimos apuntando en estos dos años a poder visibilizar a las empresas, a los artesanos”, lo que se vio reflejado en la participación de entre 135 y 140 stands, además de un área industrial-empresarial.

En cuanto a cifras, el dirigente gremial destacó que la Expo Magallanes 2026 superó las 13 mil visitas durante los días de su realización, consolidándose como una de las principales vitrinas para emprendedores y empresas de la región.

Finalmente, Alderete adelantó que desde AGIA Magallanes ya se proyecta el trabajo para la próxima versión del evento, iniciando prontamente el proceso de difusión y convocatoria dirigido a emprendedores y empresas interesados en ser parte de la Expo Magallanes 2027.



ctcimagallanes

SEREMI DE CIENCIA LLAMA A SUMARSE A “STACK PÚBLICO” Y FORTALECER HABILIDADES DIGITALES EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

AUTORIDADES PLANTEAN ELEVAR ESTÁNDAR DE VIVIENDAS SOCIALES EN PUNTA ARENAS

Leer Más

La propuesta apunta a una mayor calidad, inclusión y mejores condiciones habitacionales para las familias.

La propuesta apunta a una mayor calidad, inclusión y mejores condiciones habitacionales para las familias.

VIVIENDAS SOCIALES (3)
nuestrospodcast
slepsendamagallanes

FORTALECEN PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS EN TRES ESTABLECIMIENTOS DEL SLEP MAGALLANES

INACAP
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

BANNER DICKIES
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
autoridadesamenazascolegios

GOBIERNO CONDENA AMENAZAS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y ADOPTA MEDIDAS PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA ESCOLAR

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
RADIO POLAR_3
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
vifpuq-750x400

PRISIÓN PREVENTIVA PARA HOMBRE ACUSADO DE FEMICIDIO FRUSTRADO EN PUNTA ARENAS: TIENE AMPLIO PRONTUARIO

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_3
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
concejaldalivor

POSIBLE REDUCCIÓN HORARIA A TERMINAL MINA LORETO: CONCEJAL DALIVOR ETEROVIC ADVIERTE IMPACTO SOCIAL ANTE EVENTUAL MEDIDA