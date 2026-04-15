EXPO MAGALLANES 2026 SUPERÓ LAS 13 MIL VISITAS Y PROYECTA NUEVA CONVOCATORIA PARA 2027

Un positivo balance de la Expo Magallanes 2026 realizó esta mañana César Alderete, presidente de AGIA Magallanes, durante su participación en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, destacando tanto la organización del evento como la alta convocatoria de público.

En la instancia, Alderete señaló que “nos resulto bastante bien, la organización resulto bien este año, tuvimos una buena afluencia de publico, sacamos cifras con las que estamos contentos con lo realizado”, subrayando el trabajo desarrollado en la planificación de la actividad.

Asimismo, relevó el enfoque que ha tenido la muestra en los últimos años, indicando que “se visualizo y vinimos apuntando en estos dos años a poder visibilizar a las empresas, a los artesanos”, lo que se vio reflejado en la participación de entre 135 y 140 stands, además de un área industrial-empresarial.

En cuanto a cifras, el dirigente gremial destacó que la Expo Magallanes 2026 superó las 13 mil visitas durante los días de su realización, consolidándose como una de las principales vitrinas para emprendedores y empresas de la región.

Finalmente, Alderete adelantó que desde AGIA Magallanes ya se proyecta el trabajo para la próxima versión del evento, iniciando prontamente el proceso de difusión y convocatoria dirigido a emprendedores y empresas interesados en ser parte de la Expo Magallanes 2027.





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