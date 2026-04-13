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13 de abril de 2026

MÁS DE 1,3 MILLONES DE DECLARACIONES A NIVEL NACIONAL: MAGALLANES SUPERA LAS 11 MIL EN PRIMER PROCESO

Buenos días región.

adolfocanales

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el contador auditor Adolfo Canales Guentelican abordó el desarrollo de la Operación Renta 2026, destacando la alta participación registrada tanto a nivel regional como nacional durante el primer plazo habilitado para acceder a la devolución anticipada de excedentes.

En ese contexto, informó que más de 11.000 contribuyentes en Magallanes ya presentaron su declaración de renta dentro de esta primera etapa. A nivel país, en tanto, se han registrado más de 1,3 millones de declaraciones, lo que representa un 26,7% del total esperado para este proceso.

Canales también hizo referencia a su Columna 228, publicada el 12 de abril de 2026 en el Diario El Pingüino, donde analizó el desarrollo del proceso. En ella señaló: “¿La Operación renta? sigue su curso y cuando termine el proceso evaluaré sin con más o menos contratiempos. Pero hoy si es destacable la gestión de la Dirección Regional de Magallanes del SII, con atención de público gratuita junto a alumnos de Santo Tomas, y las atenciones en comunas lejanas como: Puerto Williams, Villa Tehuelche, Timaukel y Cerro Castillo”.

En su intervención, destacó especialmente el despliegue territorial realizado por el Servicio de Impuestos Internos en la región, facilitando el acceso a la información y apoyo en la declaración de renta para contribuyentes de zonas apartadas, lo que ha permitido una mayor cobertura y participación en este proceso anual.



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MAS DE 11.000 CONTRIBUYENTES PRESENTARON SU DECLARACIÓN DE RENTA EN MAGALLANES, DENTRO DEL PRIMER PLAZO PARA OBTENER LA DEVOLUCIÓN ANTICIPADA DE EXCEDENTES

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