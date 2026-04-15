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15 de abril de 2026

DPP DE ÚLTIMA ESPERANZA REFUERZA LLAMADO A LA COMUNIDAD A CUMPLIR CON EL PROCESO DE LA OPERACIÓN RENTA 2026

El proceso de atención presencial cuenta además con el apoyo de estudiantes de cuarto año de la carrera de Administración del Liceo Luis Cruz Martínez.

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En el marco del proceso de la Operación Renta 2026, el delegado presidencial provincial de Última Esperanza, Liber Lazo Navarro, acompañó al equipo de la Oficina del Servicio de Impuestos Internos (SII) en Puerto Natales, instancia en la que se destacó la importancia de este proceso anual para las y los contribuyentes.


Durante la jornada, la autoridad relevó el despliegue institucional orientado a facilitar el cumplimiento de esta obligación tributaria, que se desarrolla durante todo el mes de abril y que considera diversas alternativas de atención para la comunidad.


“El proceso de Operación Renta es fundamental para el funcionamiento del Estado y queremos reforzar el llamado a la ciudadanía a cumplir con este deber. Hoy existen múltiples facilidades, tanto a través de la plataforma digital como de manera presencial, lo que permite realizar este trámite de forma más simple y segura”, señaló el delegado presidencial provincial.


Por su parte, el jefe provincial del SII, Marco Traba, explicó que este proceso corresponde a la declaración de ingresos generados durante el año 2025, destacando que, a nivel país, el servicio propone millones de declaraciones a partir de información recopilada desde distintas fuentes, como empleadores y entidades bancarias, lo que simplifica significativamente el trámite para los contribuyentes.


Asimismo, indicó que en zonas extremas existen beneficios específicos a los que la comunidad puede acceder, aunque en algunos casos requieren orientación adicional. “Invitamos a las personas que tengan dudas o requieran apoyo a acercarse a nuestra oficina, donde estaremos atendiendo durante todo abril, de lunes a jueves, entre las 15:00 y 17:00 horas”, precisó.


El proceso de atención presencial cuenta además con el apoyo de estudiantes de cuarto año de la carrera de Administración del Liceo Luis Cruz Martínez, en una experiencia de colaboración que ha resultado positiva tanto para el aprendizaje de los jóvenes como para la atención de usuarios.


Desde la Delegación Presidencial Provincial se reiteró el llamado a informarse y utilizar los distintos canales disponibles, digitales, telefónicos y presenciales, para cumplir con la Operación Renta 2026 de manera oportuna, segura y con acceso a los beneficios correspondientes.

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