TRADICIÓN CHILOTA, IDENTIDAD REGIONAL Y RADIO: LA MIRADA DE JUAN BAUTISTA CÁRDENAS EN “BUENOS DÍAS REGIÓN”

La importancia de las raíces chilotas en la Región de Magallanes, el reconocimiento histórico de la Goleta Ancud y una extensa trayectoria en los medios de comunicación fueron parte de los temas abordados esta mañana por Juan Bautista Cárdenas, primer director del Centro Hijos de Chiloé y locutor de Radio Polar, durante su participación en el programa “Buenos días región” de Polar Comunicaciones.

En la instancia, Cárdenas destacó el rol que ha cumplido la comunidad chilota en el desarrollo cultural y social de Punta Arenas, subrayando el trabajo sostenido que ha realizado el Centro Hijos de Chiloé para preservar las tradiciones y fortalecer la identidad de quienes mantienen vínculos con el archipiélago. Asimismo, relevó el anhelo histórico por el reconocimiento de la hazaña de la Goleta Ancud, hito clave en la consolidación de la soberanía chilena en el extremo sur, junto con la aspiración de contar con un feriado regional que valore esta gesta.

El comunicador también repasó su trayectoria en Radio Polar, donde suma 26 años de experiencia. Recordó que el 22 de mayo del año 2000 ingresó como parte de la unidad móvil en programas deportivos, entregando reportes de resultados de fútbol a nivel comunal. Con el paso del tiempo, su carrera fue consolidándose hasta asumir nuevos desafíos en la emisora.

Uno de los hitos más relevantes de su carrera fue el inicio del programa “Deportes y música”, el 2 de abril de 2011, espacio que en sus primeros años se desarrolló únicamente en formato radial. Posteriormente, en noviembre de 2015, el programa incorporó videoclips, dando paso a un formato de radio-televisión que se mantiene vigente hasta hoy, emitiéndose cada sábado entre las 16:00 y las 20:00 horas.

De esta manera, Juan Bautista Cárdenas no solo ha sido testigo de la evolución de los medios locales, sino también un activo promotor de la cultura chilota en la región, combinando su vocación comunicacional con el rescate y difusión de las tradiciones del sur de Chile.





​

