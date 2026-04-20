Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
publicite
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_3
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

20 de abril de 2026

TRADICIÓN CHILOTA, IDENTIDAD REGIONAL Y RADIO: LA MIRADA DE JUAN BAUTISTA CÁRDENAS EN “BUENOS DÍAS REGIÓN”

Buenos días región.

jbc

La importancia de las raíces chilotas en la Región de Magallanes, el reconocimiento histórico de la Goleta Ancud y una extensa trayectoria en los medios de comunicación fueron parte de los temas abordados esta mañana por Juan Bautista Cárdenas, primer director del Centro Hijos de Chiloé y locutor de Radio Polar, durante su participación en el programa “Buenos días región” de Polar Comunicaciones.

En la instancia, Cárdenas destacó el rol que ha cumplido la comunidad chilota en el desarrollo cultural y social de Punta Arenas, subrayando el trabajo sostenido que ha realizado el Centro Hijos de Chiloé para preservar las tradiciones y fortalecer la identidad de quienes mantienen vínculos con el archipiélago. Asimismo, relevó el anhelo histórico por el reconocimiento de la hazaña de la Goleta Ancud, hito clave en la consolidación de la soberanía chilena en el extremo sur, junto con la aspiración de contar con un feriado regional que valore esta gesta.

El comunicador también repasó su trayectoria en Radio Polar, donde suma 26 años de experiencia. Recordó que el 22 de mayo del año 2000 ingresó como parte de la unidad móvil en programas deportivos, entregando reportes de resultados de fútbol a nivel comunal. Con el paso del tiempo, su carrera fue consolidándose hasta asumir nuevos desafíos en la emisora.

Uno de los hitos más relevantes de su carrera fue el inicio del programa “Deportes y música”, el 2 de abril de 2011, espacio que en sus primeros años se desarrolló únicamente en formato radial. Posteriormente, en noviembre de 2015, el programa incorporó videoclips, dando paso a un formato de radio-televisión que se mantiene vigente hasta hoy, emitiéndose cada sábado entre las 16:00 y las 20:00 horas.

De esta manera, Juan Bautista Cárdenas no solo ha sido testigo de la evolución de los medios locales, sino también un activo promotor de la cultura chilota en la región, combinando su vocación comunicacional con el rescate y difusión de las tradiciones del sur de Chile.



chechoaguilante

LA IMPORTANCIA DEL LOCUTOR RADIAL EN CHILE: CERCANÍA, COMPAÑÍA Y SERVICIO A LA COMUNIDAD

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CADEM: APROBACIÓN DE KAST LLEGA A 43% Y UN 45% ESTÁ DE ACUERDO CON MEDIDAS DEL PLAN DE RECONSTRUCCIÓN NACIONAL

Leer Más

Un 49% señaló que está en desacuerdo con las medidas. Además, un 49% cree que el Plan de Reconstrucción Nacional beneficia principalmente a los más ricos frente a 44% que opina que favorece a todos por igual. Para el 40% de los encuestados, el eje más relevante del plan es impulsar el crecimiento económico, seguido por la creación de empleo con 37% y el apoyo a la reconstrucción de zonas afectadas con 31%.

Un 49% señaló que está en desacuerdo con las medidas. Además, un 49% cree que el Plan de Reconstrucción Nacional beneficia principalmente a los más ricos frente a 44% que opina que favorece a todos por igual. Para el 40% de los encuestados, el eje más relevante del plan es impulsar el crecimiento económico, seguido por la creación de empleo con 37% y el apoyo a la reconstrucción de zonas afectadas con 31%.

kastcadem
nuestrospodcast
attf66

EL ATG-66 GALVARINO DE LA ARMADA DE CHILE REGRESA A TALCAHUANO TRAS EFECTUAR CINCO VIAJES A LA ANTÁRTICA

INACAP
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

BANNER DICKIES
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
jbc

TRADICIÓN CHILOTA, IDENTIDAD REGIONAL Y RADIO: LA MIRADA DE JUAN BAUTISTA CÁRDENAS EN “BUENOS DÍAS REGIÓN”

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
RADIO POLAR_3
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
seremigobierno

SEREMI DE GOBIERNO ÁNGEL ROA ABORDA PLAN ECONÓMICO: REBAJA DE IMPUESTOS Y MEDIDAS PARA REACTIVAR EL EMPLEO

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_3
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
REUNIÓN DE JUSTICIA Y PROYECTOS

SEREMI FERNÁNDEZ ENCABEZA PRIMERA REUNIÓN SECTORIAL DEL GABINETE DE JUSTICIA EN MAGALLANES