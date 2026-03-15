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15 de marzo de 2026

MINISTRO DE HACIENDA ABORDA PLAN DE RECONSTRUCCIÓN Y CAMBIOS EN GRATUIDAD Y CAE

​Durante una entrevista en el programa Mesa Central de Teletrece, la autoridad explicó el costo del plan para las regiones afectadas y detalló posibles ajustes en políticas de financiamiento estudiantil.

ministro quiroz

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abordó diversos aspectos del Plan de Reconstrucción Nacional durante una entrevista en el programa Mesa Central de Teletrece. En la conversación, la autoridad se refirió al costo estimado de las medidas destinadas a las regiones de Valparaíso, Ñuble y Biobío, además de explicar el escenario fiscal que enfrenta el país.

Según indicó el secretario de Estado, la reconstrucción en las zonas afectadas implicaría un gasto cercano a los 1.000 millones de dólares. En ese contexto, explicó que desde el Ministerio de Hacienda se solicitó a otras carteras reducir su gasto en un 3%, como parte de un esfuerzo por enfrentar una situación de caja que calificó como compleja.

Durante la entrevista también se refirió al impacto del escenario internacional en los precios de los combustibles, señalando que el valor de las bencinas dependerá del comportamiento de los mercados globales, aunque precisó que el mecanismo de estabilización permite retrasar los aumentos. Asimismo, afirmó que el precio de la parafina no registraría alzas.

El ministro también abordó eventuales cambios en el sistema de gratuidad en la educación superior. Según explicó, quienes actualmente cuentan con el beneficio no lo perderán, pero las futuras personas que se matriculen y tengan más de 30 años no podrán acceder a la gratuidad en caso de que se implementen las medidas propuestas.

Respecto al Crédito con Aval del Estado (CAE), la autoridad indicó que la deuda asociada al sistema ha aumentado significativamente en los últimos años. En ese contexto, planteó como una posible medida avanzar hacia un sistema de descuento por planilla para asegurar el pago por parte de quienes cuentan con ingresos y mantienen obligaciones pendientes.


Fuente: Teletrece

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PLAN DE RECONSTRUCCIÓN NACIONAL: PRESIDENTE KAST PRESENTA PROYECTO CON 40 MEDIDAS EN DISTINTOS EJES

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