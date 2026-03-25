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25 de marzo de 2026

QUIROZ POR OFICIO DE LA CGR TRAS POST DE "ESTADO EN QUIEBRA": "HAY QUE PREGUNTAR A QUIENES PUBLICARON"

Consultado al respecto, el titular de Hacienda contestó: “Es una pregunta que hay que hacerle a las personas que publicaron, yo nunca me he referido en esos términos al Estado”.

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Desde el Congreso, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se refirió al hecho de que la Contraloría pidió explicaciones por el polémico posteo en redes oficiales en que se indicó que el Estado de Chile estaba “en quiebra”.

Fue a través de un oficio, al que accedió BBCL Investiga, que el ente contralor solicitó a la titular del Ministerio Secretaría General de Gobierno, Mara Sedini, aclarar las circunstancias de dicha publicación. Esto en un plazo de cinco días hábiles.

“Se requiere informar sobre los recursos públicos y personal involucrado para la generación de dichas publicaciones y, en particular, acerca del fundamento normativo de las mismas, y los sustentos fácticos de las afirmaciones contenidas en la publicación antes reseñada”, dice el oficio.

Consultado al respecto, el titular de Hacienda contestó: “Es una pregunta que hay que hacerle a las personas que publicaron, yo nunca me he referido en esos términos al Estado”.

“Siempre he dicho que es estrechez fiscal, mi entendimiento es que las personas de comunicaciones se cuadraron con esa expresión que es la correcta”, complementó. Finalmente, respecto a si fue un error —o no — de la vocería, Quiroz zanjó: “No me voy a pronunciar sobre la vocería”.

Fuente: biobiochile.cl 

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CONTRALORÍA OFICIA A LA SEGEGOB POR PUBLICACIÓN SOBRE “ESTADO EN QUIEBRA” EN CUENTA OFICIAL DE GOBIERNO

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