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24 de marzo de 2026

AJUSTE FISCAL OBLIGA AL GOBIERNO A DESISTIR DE LA MILLONARIA EXPROPIACIÓN DEL CLUB HÍPICO DE PUNTA ARENAS EN MEDIO DE DISPUTA POR INDEMNIZACIÓN

​El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, envió un oficio ordinario en el que instruyó al Serviu de Magallanes a desistir de la expropiación del inmueble indicado como Club Hípico de Punta Arenas.

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El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, envió ayer un oficio ordinario dirigido al director del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de Magallanes “con el objeto de instruir el desistimiento de la expropiación del inmueble indicado como Club Hípico de Punta Arenas”.

De acuerdo a lo que plantea Diario Financiero (DF), en el mencionado oficio el secretario de Estado detalló que el Serviu de Magallanes dictó el acto expropiatorio en el marco de un proyecto habitacional y de desarrollo urbano. “A la fecha, el proceso expropiatorio se encuentra en trámite, sin que se haya girado el cheque correspondiente a la indemnización, por lo que el dominio del bien expropiado no ha radicado en el Fisco”, señaló.

Junto con ello, Poduje hizo referencia al oficio del Ministerio de Hacienda denominado Plan de Ajuste Fiscal, que dispuso una reducción transversal a todos los ministerios y servicios públicos del 3% del gasto bruto en forma inmediata, el congelamiento de contrataciones y la paralización de todo desembolso que no constituye una obligación legal vigente e ineludible.

“El pago de la indemnización asociada al proceso expropiatorio que nos ocupa importaría un desembolso de significancia presupuestaria que no resulta compatible con las restricciones impuestas por la referida circular, en tanto no constituye aún una obligación legal exigible atendido que el cheque no ha sido girado y que la obra o fin público que motivó la expropiación no se encuentra en condición de ejecución inmediata”, dijo el ministro Poduje.

Cabe recordar que el 1 de diciembre del año pasado, el Diario Oficial publicó las resoluciones del Serviu de Magallanes que dispusieron la expropiación por causa de utilidad pública respecto del inmueble, ubicado en Calle Avenida Bulnes 0601.

En el documento se indicó que la comisión tasadora nombrada por el mencionado servicio fijó un monto provisional de indemnización en $21.030 millones unos US$22,7 millones.

Sin embargo, DF consigna que el pasado 19 de marzo, la Sociedad Club Hípico de Punta Arenas S.A. —que se constituyó por Decreto Supremo el 9 de diciembre de 1911— presentó ante la justicia una reclamación en que exigió que se aumente el pago por la expropiación del mencionado terreno.

Su abogado, Felipe Molina, quien lidera el estudio Expropiados.cl, sostuvo que la comisión de peritos “no ponderó adecuadamente el daño real, efectivo o verdadero provocado en el patrimonio”, de la empresa, por lo que solicitó una indemnización de al menos $48.939 millones cerca de US$53,8 millones—.

Fuente: theclinic.cl 

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