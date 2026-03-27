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27 de marzo de 2026

GOBERNADORES REGIONALES ACUERDAN CON EL GOBIERNO CENTRAL QUE EL MINISTERIO DE TRANSPORTES ASUMA ADMINISTRACIÓN Y FINANCIAMIENTO DE SUBSIDIOS POR MODIFICACIONES AL MEPCO

​“Nos han comunicado que efectivamente el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones se haga cargo de la administración y de los costos derivados de la política de subsidios producto del MEPCO en las regiones”, dijo el Gobernador Santana.

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Luego de una reunión con autoridades del Gobierno Central, la directiva de la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile (Agorechi), presidida por el Gobernador de Los Lagos, Alejandro Santana, y de la que el Gobernador de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies, es director; confirmó que será el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones quien se haga cargo de la administración y financiamiento de subsidios derivados de las modificaciones al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO).

“Nos han comunicado que efectivamente el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones se haga cargo de la administración y de los costos derivados de la política de subsidios producto del MEPCO en las regiones”, dijo el Gobernador Santana.

En la misma línea, el representantes de los Gobernadores transparentó que la posición de sus pares es la de “colaborar”: “Vamos a avanzar en electromovilidad; creemos que la política de mediano y largo plazo de las regiones es responsabilidad de los Gobierno Regionales, pero esta materia, producto de la coyuntura internacional tiene que verlo el ministerio de Transportes y Telecomunicaciones”.

El vicepresidente de Agorechi y Gobernador de Valaparaíso, Rodrigo Mundaca, destacó que la posición del Ejecutivo “es resultado precisamente de la lucha que hemos desplegado desde AGORECHI, donde todos y cada uno de los Gobernadores Regionales del país han puesto énfasis precisamente en una decisión que resulta a todas luces impopular, porque modificar el MEPCO simple y llanamente va a golpear el bolsillo de las personas más necesitadas, pero también va a golpear el bolsillo de las capas medias de toda la sociedad chilena”.

“Este anuncio va en la dirección que habíamos señalado nosotros, que sea MTT que se haga cargo del subsidio y su administración, porque los Gobiernos Regionales no teníamos ni los recursos, ni los funcionarios ni las competencias para transferir subsidios para el transporte público en nuestras respectivas regiones”, acotó luego la máxima autoridad de Valparaíso.


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