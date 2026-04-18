Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
publicite
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_3
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

18 de abril de 2026

TGR REFUERZA CAMPAÑA INFORMATIVA PARA REGULARIZAR DEUDAS DEL CAE Y PROMUEVE NUEVOS CONVENIOS DE PAGO

​La Tesorería General de la República intensificó el envío de correos electrónicos a deudores del CAE, informando sobre alternativas para regularizar su situación y evitar el aumento de la deuda.

TGR CAE

La Tesorería General de la República (TGR) reforzó esta semana su campaña informativa dirigida a personas con deudas asociadas al Crédito con Aval del Estado (CAE), mediante el envío de correos electrónicos que detallan las distintas modalidades de pago disponibles. El objetivo es incentivar la regularización voluntaria y facilitar el acceso a opciones que permitan a los deudores ponerse al día.

Actualmente, más de 550 mil personas mantienen deudas vinculadas al CAE, con un monto total que supera los $4 billones. Ante este escenario, la TGR ha puesto énfasis en fortalecer los canales de información y acompañamiento, especialmente enfocados en quienes registran deudas de menor monto, buscando entregar herramientas concretas para su regularización.

Desde el pasado 1 de abril se encuentra operativo un nuevo sistema de convenios de pago, el cual permite a los deudores acceder a facilidades para saldar sus compromisos. Desde la institución recalcaron que las deudas fiscales no prescriben, por lo que avanzar en acuerdos de pago puede evitar el incremento del pasivo y facilitar una solución progresiva.

En ese contexto, más de 70 mil personas presentan deudas iguales o inferiores a $1.000.000, con un promedio cercano a los $495.000, lo que abre posibilidades concretas de regularización en el corto plazo. Para conocer su situación particular, TGR habilitó un acceso directo en su sitio web, donde cada persona puede revisar su estado y evaluar alternativas.

En lo que va de 2026, la recaudación por concepto de deudas CAE supera los $12.800 millones, evidenciando una mayor disposición de las personas a regularizar su situación. Solo en abril, los ingresos ya superan los $8.300 millones, reflejando una tendencia al alza en el cumplimiento de estas obligaciones.


ministro quiroz

MINISTRO DE HACIENDA ABORDA PLAN DE RECONSTRUCCIÓN Y CAMBIOS EN GRATUIDAD Y CAE

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

GORE, EQUIPOS DE SALUD Y EL CENTRO PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL CÁNCER MUESTRAN PROMETEDORES RESULTADOS TRAS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON PACIENTES

Leer Más

La acción es el resultado de un trabajo de coordinación entre los equipos locales de Salud, el Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica Chilena, y el Centro para la Prevención y el Control del Cáncer (Cecan).

La acción es el resultado de un trabajo de coordinación entre los equipos locales de Salud, el Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica Chilena, y el Centro para la Prevención y el Control del Cáncer (Cecan).

saludcancermagallanes
nuestrospodcast
pdiexpulsion

PDI PUNTA ARENAS CONCRETA LA EXPULSIÓN DE CIUDADANO COLOMBIANO POR RESIDENCIA IRREGULAR EN EL PAÍS

INACAP
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

BANNER DICKIES
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
TGR CAE

TGR REFUERZA CAMPAÑA INFORMATIVA PARA REGULARIZAR DEUDAS DEL CAE Y PROMUEVE NUEVOS CONVENIOS DE PAGO

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
RADIO POLAR_3
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
conversatorio18abril

FRENTE DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS CONVOCA A UN DIÁLOGO SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR CON ENFOQUE INTEGRAL EN PUNTA ARENAS

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_3
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Señalética SernamEG Magallanes

SERNAMEG APELARÁ A SENTENCIA DICTADA EN CASO DE FEMICIDIO FRUSTRADO

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250