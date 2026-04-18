TGR REFUERZA CAMPAÑA INFORMATIVA PARA REGULARIZAR DEUDAS DEL CAE Y PROMUEVE NUEVOS CONVENIOS DE PAGO

La Tesorería General de la República (TGR) reforzó esta semana su campaña informativa dirigida a personas con deudas asociadas al Crédito con Aval del Estado (CAE), mediante el envío de correos electrónicos que detallan las distintas modalidades de pago disponibles. El objetivo es incentivar la regularización voluntaria y facilitar el acceso a opciones que permitan a los deudores ponerse al día.

Actualmente, más de 550 mil personas mantienen deudas vinculadas al CAE, con un monto total que supera los $4 billones. Ante este escenario, la TGR ha puesto énfasis en fortalecer los canales de información y acompañamiento, especialmente enfocados en quienes registran deudas de menor monto, buscando entregar herramientas concretas para su regularización.

Desde el pasado 1 de abril se encuentra operativo un nuevo sistema de convenios de pago, el cual permite a los deudores acceder a facilidades para saldar sus compromisos. Desde la institución recalcaron que las deudas fiscales no prescriben, por lo que avanzar en acuerdos de pago puede evitar el incremento del pasivo y facilitar una solución progresiva.

En ese contexto, más de 70 mil personas presentan deudas iguales o inferiores a $1.000.000, con un promedio cercano a los $495.000, lo que abre posibilidades concretas de regularización en el corto plazo. Para conocer su situación particular, TGR habilitó un acceso directo en su sitio web, donde cada persona puede revisar su estado y evaluar alternativas.

En lo que va de 2026, la recaudación por concepto de deudas CAE supera los $12.800 millones, evidenciando una mayor disposición de las personas a regularizar su situación. Solo en abril, los ingresos ya superan los $8.300 millones, reflejando una tendencia al alza en el cumplimiento de estas obligaciones.

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