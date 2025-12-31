TGR INICIA PAGO A VOCALES DE MESA QUE PARTICIPARON EN LA ELECCIÓN DE LA SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL

Tesorería General de la República (TGR) informa que a partir de este martes 30 de diciembre, iniciará el pago a las y los vocales de mesa y miembros de los colegios escrutadores que participaron en la elección de la segunda vuelta presidencial, realizada el domingo 14 de diciembre pasado.

Luego de la recepción y validación de las nóminas remitidas por el Servicio Electoral (Servel), TGR procederá a efectuar desde hoy el pago a quienes cumplieron funciones durante este proceso electoral, en el marco de su compromiso con el correcto desarrollo de los actos cívicos del país.

Cada vocal de mesa que desempeñó esta labor recibirá un monto equivalente a dos tercios de una Unidad de Fomento (UF), unos $26.480, al día de hoy, correspondiente a la compensación establecida por ley para quienes colaboran en este tipo de procesos electorales.

El total de pagos que efectuará TGR asciende a 237.123 vocales de mesa, adicionalmente, TGR efectuará el pago a 7.972 personas pertenecientes a miembros de colegios escrutadores a nivel país. En términos globales, en ambos procesos, TGR pagó un total de $7.339.468.356.

El Tesorero General de la República, Hernán Nobizelli, destacó que "hemos priorizado este pago para que las personas que colaboraron en la segunda vuelta presidencial reciban oportunamente su compensación, cumpliendo con los plazos legales y con el rol que le corresponde a TGR en este proceso democrático".

Por su parte, el jefe de la División de Operaciones y Atención Ciudadana, Miguel Rojas, señaló que "este trabajo coordinado con el Servicio Electoral da cuenta de nuestro compromiso con la institucionalidad democrática y con quienes participan activamente en ella". Asimismo, precisó que este pago no constituye renta imponible ni tributable, por lo que no está afecto a descuentos.

Consulta del estado de pago

Las personas que participaron como vocales de mesa o integrantes de colegios escrutadores pueden consultar el estado de su pago ingresando su RUT en tgr.cl/vocaldemesa. Los pagos se realizarán mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria registrada por las y los vocales en las planillas oficiales entregadas por el Servel, o bien de forma presencial en las cajas de BancoEstado y BancoEstado Express, presentando la cédula de identidad.

​

