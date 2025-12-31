Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO250x250-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

31 de diciembre de 2025

TGR INICIA PAGO A VOCALES DE MESA QUE PARTICIPARON EN LA ELECCIÓN DE LA SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL

​Cada vocal de mesa que desempeñó esta labor recibirá un monto equivalente a dos tercios de una Unidad de Fomento (UF), unos $26.480, al día de hoy, correspondiente a la compensación establecida por ley para quienes colaboran en este tipo de procesos electorales.

vocales 01

Tesorería General de la República (TGR) informa que a partir de este martes 30 de diciembre, iniciará el pago a las y los vocales de mesa y miembros de los colegios escrutadores que participaron en la elección de la segunda vuelta presidencial, realizada el domingo 14 de diciembre pasado.

Luego de la recepción y validación de las nóminas remitidas por el Servicio Electoral (Servel), TGR procederá a efectuar desde hoy el pago a quienes cumplieron funciones durante este proceso electoral, en el marco de su compromiso con el correcto desarrollo de los actos cívicos del país.

Cada vocal de mesa que desempeñó esta labor recibirá un monto equivalente a dos tercios de una Unidad de Fomento (UF), unos $26.480, al día de hoy, correspondiente a la compensación establecida por ley para quienes colaboran en este tipo de procesos electorales.

El total de pagos que efectuará TGR asciende a 237.123 vocales de mesa, adicionalmente, TGR efectuará el pago a 7.972 personas pertenecientes a miembros de colegios escrutadores a nivel país. En términos globales, en ambos procesos, TGR pagó un total de $7.339.468.356.

El Tesorero General de la República, Hernán Nobizelli, destacó que "hemos priorizado este pago para que las personas que colaboraron en la segunda vuelta presidencial reciban oportunamente su compensación, cumpliendo con los plazos legales y con el rol que le corresponde a TGR en este proceso democrático".

Por su parte, el jefe de la División de Operaciones y Atención Ciudadana, Miguel Rojas, señaló que "este trabajo coordinado con el Servicio Electoral da cuenta de nuestro compromiso con la institucionalidad democrática y con quienes participan activamente en ella". Asimismo, precisó que este pago no constituye renta imponible ni tributable, por lo que no está afecto a descuentos.

Consulta del estado de pago

Las personas que participaron como vocales de mesa o integrantes de colegios escrutadores pueden consultar el estado de su pago ingresando su RUT en tgr.cl/vocaldemesa. Los pagos se realizarán mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria registrada por las y los vocales en las planillas oficiales entregadas por el Servel, o bien de forma presencial en las cajas de BancoEstado y BancoEstado Express, presentando la cédula de identidad.


bipay

MÁS DEL 50% DE LOS USUARIOS YA PAGA DE FORMA DIGITAL EN LAS MICROS DE PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

AUTORIDADES INFORMAN REFORZAMIENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA AÑO NUEVO

Leer Más

​Carabineros dispondrá 50 funcionarios adicionales y el programa Tolerancia Cero de SENDA estará fiscalizando con alcotest y narcotest.

​Carabineros dispondrá 50 funcionarios adicionales y el programa Tolerancia Cero de SENDA estará fiscalizando con alcotest y narcotest.

autoridadesfindeaño
nuestrospodcast
Carabineros-1

REINCIDENTE POR CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD ES DETENIDO TRAS VIOLENTO ACCIDENTE VIAL EN MARTÍNEZ DE ALDUNATE CON SALVADOR ALLENDE

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
vocales 01

TGR INICIA PAGO A VOCALES DE MESA QUE PARTICIPARON EN LA ELECCIÓN DE LA SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO250x250-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
autoridadesfindeaño

AUTORIDADES INFORMAN REFORZAMIENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA AÑO NUEVO

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
R2XP7C4FIJESTP5IIZG7KCTGFA

LLUVIA CONFIRMADA PARA EL 31 DE DICIEMBRE: ESTAS REGIONES DE CHILE TENDRÁN PRECIPITACIONES EN LA PREVIA AL AÑO NUEVO

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA