PRIMER PAGO DEUDA HISTÓRICA: “DESPUÉS DE 44 AÑOS SE NOS HACE JUSTICIA”

A las 10:00 horas, el delegado presidencial regional, José Ruiz Pivcevic; y el seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez; recibieron a docentes beneficiados con el primer pago de la Deuda Histórica, para compartir el desayuno junto a las dirigentes del Magisterio. Fue una instancia plena de sonrisas y lindos recuerdos, donde maestras y maestros compartieron sus memorias de toda una vida en las aulas, entregando educación a niños, niñas y jóvenes de Magallanes y de la Antártica Chilena.

También estuvieron presentes el seremi de Gobierno, Andro Mimica Guerrero; la jefa del Departamento Provincial de Educación, Carolina Álvarez Antonin; la presidenta regional del Colegio de Profesoras y Profesores, Alicia Aguilante Vargas; la presidenta del Comunal Punta Arenas, María José Rodríguez Añazco; y la presidenta del Departamento de Profesoras y Profesores Jubilados, Marcia Triviño Marais.

Este hito marca el inicio de la implementación de la Ley 21.728, aprobada en enero de este año, que establece un aporte económico para más de 57 mil docentes afectados en Chile por el traspaso de la educación pública a los municipios en los años 80, sin que se respetaran sus derechos previsionales. La cifra universal de beneficiarios en nuestra región hasta el momento alcanza a más de 580 profesoras y profesores.

“Estamos haciendo un acto de reparación, un acto de justicia. Han sido décadas que las y los profesores han estado luchando por esta reparación de la Deuda Histórica”, señaló el delegado presidencial de Magallanes y de la Antártica Chilena, José Ruiz Pivcevic, agregando que el gobierno mandatado por el presidente Gabriel Boric ha tenido la voluntad de reconocer a “una organización que nunca bajó los brazos”, según expresó.

Por su parte, el seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, expresó: “Hoy vivimos un momento profundamente significativo. El desayuno compartido con las primeras personas beneficiarias del pago de la Deuda Histórica marca el inicio de una reparación largamente esperada por miles de profesoras y profesores que a lo largo de Chile sufrieron un despojo económico durante la dictadura cívico militar. Se reafirma así el compromiso del Estado con la memoria, la justicia y el fortalecimiento de la educación pública, reconociendo el valor de quienes dedicaron su vida a educar, muchas veces en condiciones adversas”.

El Magisterio

“Yo creo que es un día para celebrar, un día de alegría. Después de 44 años se nos hace justicia. Hoy vemos coronado un deseo, esto es una ayuda invaluable para personas que ya estamos cruzando el umbral de la cuarta edad. Quiero agradecer especialmente al Presidente Gabriel Boric, que alguna vez llegó al Colegio de Profesores y nos dijo: Yo, si algún día puedo, voy a trabajar para que se les cancele la Deuda Histórica. Algo que parecía imposible, y cumplió”, señaló Ruth Fierro Iriarte, una de las docentes beneficiadas.

Mientras que la presidenta regional del Magisterio, Alicia Aguilante Vargas, indicó que “como Colegio de Profesores agradecemos a este gobierno que ha sido el único que, en forma concreta, pudo hacer esta reparación a nuestros colegas que por más de 40 años estuvieron en la lucha y tuvieron la paciencia y la convicción de que en algún momento esto iba a llegar a su puerto. Queremos decir también que esto es un inicio, porque sabemos que esto puede ser mejorado y vamos a seguir luchando”.

