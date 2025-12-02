Punta Arenas,
2 de diciembre de 2025

MUNICIPIO FACILITA PAGO DE CUOTA DE ASEO CON ATENCIÓN ESPECIAL

​Cientos de vecinos respondieron masivamente a la jornada en apoyo al cumplimiento del cobro obligatorio y se reforzaron alternativas presenciales y digitales de pago.

BALANCE ASEO DOMICILIARIO (3)

La Municipalidad de Punta Arenas llevó a cabo una jornada de atención extraordinaria para facilitar el pago de la cuarta cuota del Aseo Domiciliario, cuyo vencimiento legal corresponde al lunes 1 de diciembre. La medida permitió que cientos de vecinos realizaran el trámite de manera presencial, tras una extensión de horario en Avenida Colón 1209 el sábado entre las 9:00 y 13:00 horas, y nuevamente este lunes con atención continua desde las 8:15 hasta las 18:00 horas.

Según indicó Ricardo Barría, jefe del Departamento de Rentas y Patentes, la convocatoria cumplió con las expectativas. "Tuvimos una atención extraordinaria para brindar el máximo de facilidades a nuestros vecinos. Solo el sábado recibimos alrededor de 400 personas, a lo que se suma el pago en línea a través de la web y la App Arenas", señaló. 

Barría recordó que esta cuota coincide con el calendario nacional: 30 de abril y 30 de junio durante el primer semestre, y 30 de septiembre y 30 de noviembre en el segundo. "Como el día 30 cayó domingo, la ley obliga a extender el vencimiento al día hábil siguiente, por eso aplicamos esta facilidad", explicó el funcionario municipal, quien también recalcó la importancia de mantenerse al día: "El interés es diario y la ley exige aplicar reajuste por IPC e interés moratorio".

El alcalde Claudio Radonich subrayó el impacto directo que este pago tiene en la continuidad del servicio de aseo en la ciudad. "Cuando un visitante dice que Punta Arenas es una ciudad limpia, todos nos sentimos orgullosos. Mantener ese nivel requiere una gran inversión municipal. Si todos los que deben pagar cumplen, ni siquiera llegamos al 70% de lo que la municipalidad invierte, por eso es clave ponerse al día", afirmó.

El jefe comunal también recordó que el cobro está establecido por ley y detalló los grupos de contribuyentes. "Los predios con avalúo menor a 225 UTM están exentos, los de mayor valor pagan con contribuciones, y los del tramo intermedio, que no pagan contribuciones, deben pagar el derecho de aseo directamente en la municipalidad". Además, Radonich explicó que existen exenciones adicionales: "Las personas con subsidio y los adultos mayores con pensiones inferiores a 20 UTM no pagan. Si alguien está en estos casos y tiene deuda, puede pagar ahora, pero quedará exento en las próximas cuotas", explicó el edil.

El Municipio reiteró que el pago puede realizarse presencialmente o de manera digital en cualquier momento a través de www.puntaarenas.cl o la App Arenas. 

La administración comunal remarcó que este cumplimiento permite sostener la limpieza de los barrios, la recolección de residuos, los operativos de retiro de cachureos, las campañas de reciclaje y la gestión del vertedero, contribuyendo a mantener el nivel de servicio que caracteriza a Punta Arenas.  


¡COMENZÓ LA CUENTA REGRESIVA! CON PROMOTORES EN LAS CALLES, PUNTA ARENAS SE PREPARA PARA EL PAGO 100% ELECTRÓNICO

MUNICIPIO FACILITA PAGO DE CUOTA DE ASEO CON ATENCIÓN ESPECIAL

