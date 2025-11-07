DEFENSOR NACIONAL DEL CONTRIBUYENTE DESTACA TRABAJO REALIZADO EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

El Defensor Nacional del Contribuyente (Dedecon), Ricardo Pizarro, destacó como prioritario el trabajo que realiza la institución en la Región de Magallanes, lo cual ha quedado de manifiesto a través de distintas acciones y actividades en las que ha participado la Dedecon en la región.

El trabajo de la Defensoría del Contribuyente está enfocado en defender los derechos tributarios de las y los contribuyentes y también en llevar educación tributaria a las personas. Quienes tengan un problema con el Servicio de Impuestos Internos, Servicio de Aduanas y la Tesorería General de la República, se pueden contactar con la Defensoría del Contribuyente a través de la web www.dedecon.cl o bien mediante las oficinas de ChileAtiende.

Respecto al tema de educación tributaria, Ricardo Pizarro explicó que "para nosotros como Defensoría es muy importante llevar la educación tributaria a todo el país, estar presentes en todas las regiones con profesionales que son especialistas en temas tributarios y que tienen una especial forma y cercanía en cómo llegan a los contribuyentes. Así también lo hemos demostrado en las comunas de la Región de Magallanes, donde hemos estado muy presentes", señaló Pizarro.

Precisamente, durante el mes de octubre realizaron una intensa agenda de actividades en la Región de Magallanes, completando su presencia territorial en todas las regiones del país durante el 2025, consolidando así su labor de educación y acompañamiento tributario en apoyo a emprendedoras, emprendedores y contribuyentes en general.

El Defensor Nacional del Contribuyente, Ricardo Pizarro, destacó el valor de esta presencia regional y el trabajo de los equipos especializados que recorren el país entregando orientación gratuita y de calidad.

"La División de Educación y Acompañamiento de la Defensoría del Contribuyente está dedicada exclusivamente a acercar los temas tributarios a cada uno de los emprendedores del país. En especial, poder haber llegado a la Región de Magallanes y compartir estos temas fue un desafío que nos motiva a seguir mejorando. Con esta actividad completamos la participación en todas las regiones del país este año, y esperamos seguir haciéndolo el próximo, especialmente en las zonas más alejadas de nuestro territorio", agregó.

Durante la visita, la Defensoría desarrolló una jornada en Puerto Natales junto al INDAP Magallanes y la SEREMI de Hacienda, donde se abordaron los principales cambios de la Ley de Cumplimiento Tributario (LCT) y la nueva normativa de tributación para comerciantes de ferias libres. Las consultas de los asistentes se centraron en el inicio de actividades, los requisitos para solicitar este documento y la normativa sobre transferencias electrónicas. Cerca de 20 emprendedores y emprendedoras del rubro agrícola y ferial participaron activamente, destacando la claridad y cercanía del equipo de la Defensoría.

La actividad se replicó en Punta Arenas, donde nuevamente se evidenció un alto interés por conocer y cumplir las obligaciones tributarias. Además, en colaboración con SernamEG y PRODEMU Magallanes, se realizó la charla "Por qué debo formalizar mi emprendimiento", orientada a mujeres y diversidades emprendedoras. En esta instancia se abordaron los beneficios de la formalización, los cambios de la LCT y las categorías tributarias que pueden adoptar los distintos emprendimientos.

Al término de la jornada, varias asistentes fueron inscritas en los programas de acompañamiento de la DEDECON, destacando la utilidad de recibir información clara y el valor de contar con un servicio público gratuito que las orienta y acompaña en su desarrollo empresarial.

Finalmente, la DEDECON participó en una charla de educación tributaria sobre regímenes para Pymes en el Instituto Superior de Comercio José Menéndez (INSUCO), el único liceo de la región que imparte la especialidad técnica en contabilidad.

Con estas acciones, la Defensoría del Contribuyente reafirma su misión de acercar el conocimiento tributario a todo el país, promoviendo una cultura de cumplimiento y confianza entre los contribuyentes, especialmente en las regiones más extremas y alejadas de Chile.

