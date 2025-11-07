Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

7 de noviembre de 2025

DEFENSOR NACIONAL DEL CONTRIBUYENTE DESTACA TRABAJO REALIZADO EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

​El trabajo de la Defensoría del Contribuyente está enfocado en defender los derechos tributarios de las y los contribuyentes y también en llevar educación tributaria a las personas.

Dedecon 6
El Defensor Nacional del Contribuyente (Dedecon), Ricardo Pizarro, destacó como prioritario el trabajo que realiza la institución en la Región de Magallanes, lo cual ha quedado de manifiesto a través de distintas acciones y actividades en las que ha participado la Dedecon en la región.

El trabajo de la Defensoría del Contribuyente está enfocado en defender los derechos tributarios de las y los contribuyentes y también en llevar educación tributaria a las personas. Quienes tengan un problema con el Servicio de Impuestos Internos, Servicio de Aduanas y la Tesorería General de la República, se pueden contactar con la Defensoría del Contribuyente a través de la web www.dedecon.cl o bien mediante las oficinas de ChileAtiende.

Respecto al tema de educación tributaria, Ricardo Pizarro explicó que "para nosotros como Defensoría es muy importante llevar la educación tributaria a todo el país, estar presentes en todas las regiones con profesionales que son especialistas en temas tributarios y que tienen una especial forma y cercanía en cómo llegan a los contribuyentes. Así también lo hemos demostrado en las comunas de la Región de Magallanes, donde hemos estado muy presentes", señaló Pizarro.

Precisamente, durante el mes de octubre realizaron una intensa agenda de actividades en la Región de Magallanes, completando su presencia territorial en todas las regiones del país durante el 2025, consolidando así su labor de educación y acompañamiento tributario en apoyo a emprendedoras, emprendedores y contribuyentes en general.

El Defensor Nacional del Contribuyente, Ricardo Pizarro, destacó el valor de esta presencia regional y el trabajo de los equipos especializados que recorren el país entregando orientación gratuita y de calidad.

"La División de Educación y Acompañamiento de la Defensoría del Contribuyente está dedicada exclusivamente a acercar los temas tributarios a cada uno de los emprendedores del país. En especial, poder haber llegado a la Región de Magallanes y compartir estos temas fue un desafío que nos motiva a seguir mejorando. Con esta actividad completamos la participación en todas las regiones del país este año, y esperamos seguir haciéndolo el próximo, especialmente en las zonas más alejadas de nuestro territorio", agregó.

Durante la visita, la Defensoría desarrolló una jornada en Puerto Natales junto al INDAP Magallanes y la SEREMI de Hacienda, donde se abordaron los principales cambios de la Ley de Cumplimiento Tributario (LCT) y la nueva normativa de tributación para comerciantes de ferias libres. Las consultas de los asistentes se centraron en el inicio de actividades, los requisitos para solicitar este documento y la normativa sobre transferencias electrónicas. Cerca de 20 emprendedores y emprendedoras del rubro agrícola y ferial participaron activamente, destacando la claridad y cercanía del equipo de la Defensoría.

La actividad se replicó en Punta Arenas, donde nuevamente se evidenció un alto interés por conocer y cumplir las obligaciones tributarias. Además, en colaboración con SernamEG y PRODEMU Magallanes, se realizó la charla "Por qué debo formalizar mi emprendimiento", orientada a mujeres y diversidades emprendedoras. En esta instancia se abordaron los beneficios de la formalización, los cambios de la LCT y las categorías tributarias que pueden adoptar los distintos emprendimientos.

Al término de la jornada, varias asistentes fueron inscritas en los programas de acompañamiento de la DEDECON, destacando la utilidad de recibir información clara y el valor de contar con un servicio público gratuito que las orienta y acompaña en su desarrollo empresarial.

Finalmente, la DEDECON participó en una charla de educación tributaria sobre regímenes para Pymes en el Instituto Superior de Comercio José Menéndez (INSUCO), el único liceo de la región que imparte la especialidad técnica en contabilidad. 

Con estas acciones, la Defensoría del Contribuyente reafirma su misión de acercar el conocimiento tributario a todo el país, promoviendo una cultura de cumplimiento y confianza entre los contribuyentes, especialmente en las regiones más extremas y alejadas de Chile.


javieramoralesdiputada

“NO ENTIENDO POR QUÉ EL ALCALDE RADONICH NO QUISO HACERLO”: DIPUTADA JAVIERA MORALES SOBRE OLN EN PUNTA ARENAS BAJO EL ALERO DEL GOBIERNO REGIONAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

GOBIERNO ANUNCIA LA LLEGADA DEL PROGRAMA VIVIENDA PRIMERO A PUNTA ARENAS

Leer Más

​Este innovador programa pondrá a disposición 10 viviendas, para un total de 20 personas en situación de calle, donde el Estado se encargará de financiar el arriendo del inmueble y los servicios básicos, hasta que los beneficiarios asuman progresivamente el costo total o parcial.

​Este innovador programa pondrá a disposición 10 viviendas, para un total de 20 personas en situación de calle, donde el Estado se encargará de financiar el arriendo del inmueble y los servicios básicos, hasta que los beneficiarios asuman progresivamente el costo total o parcial.

Anuncio Vivienda Primero 1
nuestrospodcast
saludmentaljovenes

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE PUNTA ARENAS PARTICIPARON EN JORNADA DE DIFUSIÓN SOBRE VÍAS DE ACCESO A LA RED DE SALUD MENTAL EN ATENCIÓN PRIMARIA

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Servel-1-740x430

FÓRMULA DE LA CIFRA REPARTIDORA: EL ROL DE LA "CARTA FUERTE" Y LA COMPETENCIA EN DUPLAS EN LA PARLAMENTARIA

crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
polar vero 200px
banner Busenius
BIANCHI
matheson gif
336x336 Jenniffer Rojas
claudia barrientos
publicite
publicite
publicite
BANNER JUAN JOSE SRDANOVIC
publicite
publicite
gimnasiasegegob

SEGEGOB FINANCIA EQUIPAMIENTO PARA POTENCIAR LA GIMNASIA RITMICA EN PUNTA ARENAS

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
image00008
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
procesionsanpedro

PROCESIÓN DE SAN PEDRO N° 26 EN PUNTA CARRERA: FE Y TRADICIÓN EN EL FIN DEL MUNDO

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
AMÉRICA EN SARMIENTO DE GAMBOA

EN LA ESCUELA SARMIENTO DE GAMBOA CONCLUYÓ INICIATIVA "ACERCANDO LA ÓPERA AL AULA" EN MAGALLANES