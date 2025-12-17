Punta Arenas,
17 de diciembre de 2025

PUNTA ARENAS AVANZA CON ÉXITO: BALANCE POSITIVO A MENOS DE UN MES DEL FIN DEL PAGO CON EFECTIVO EN EL TRANSPORTE PÚBLICO

​ A partir del 2 de enero del 2026, el transporte público de Punta Arenas funcionará exclusivamente con pago electrónico. La campaña "Verifica tu Chip" acercó información y la revisión de la TNE para que ningún estudiante quedara fuera del proceso. Bipay, en conjunto con Junaeb Magallanes, realizó 15 operativos masivos en liceos y centros de educación superior de toda la ciudad durante el 2025.

IGpagobuses

A menos de un mes del inicio del pago 100% electrónico en el transporte público, el sistema Punta Arenas Conectado muestra cifras que reflejan una transición exitosa hacia la modernización del pago en las micros. Desde su implementación en agosto, el proyecto impulsado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) con la empresa adjudicataria Bipay, ha registrado más de 551 mil validaciones, lo que evidencia la adopción de la nueva tecnología por parte de los magallánicos.

"Este proyecto busca no sólo modernizar el sistema de pago a bordo de las micros, sino que también entregar una mejor experiencia de viaje para los usuarios y conductores, disminuyendo paulatinamente el manejo de efectivo y agilizando las transacciones del cobro del pasaje", señaló el seremi de Transportes y Telecomunicaciones Alejandro Goich. "Estamos ad portas de convertirnos en la región que aloja el sistema de recaudo más austral del mundo y eso nos llena de orgullo. Han sido meses de mucho trabajo, los que sin duda, han mostrado frutos importantes. Ahora seguiremos trabajando para llegar al 2 de enero 2026 con una implementación tranquila, apoyando a los usuarios en la adquisición de tarjeta y reforzamiento sobre su modo de uso", agregó el seremitt.

Las cifras revelan que el 61,1% de los usuarios prefiere pagar con las tarjetas del sistema, mientras que el 17,8% corresponde a estudiantes que usan la TNE como medio de pago. Las tarjetas bancarias representan el 17,5% de las transacciones, y un 3,6% utiliza la app Bipay Wallet. En cuanto a la distribución por tipo de tarifa, el pago del pasaje completo concentra el 51% con más de 282 mil validaciones, seguida por la correspondiente a persona mayor que supera las 170 mil validaciones (31%), y estudiantes con más de 99 mil validaciones (18%).

A la fecha, se han vendido más de 18 mil tarjetas del sistema, de las cuales más de 10.300 corresponden a tarjetas tarifa completa y cerca de 7.800 a tarjetas persona mayor. En esta línea, la Seremitt de Magallanes junto a Bipay realizó más de 100 operativos en terreno, en los que se entregaron tarjetas persona mayor de forma gratuita, así como venta y recarga de tarjetas, entrega de material informativo sobre el nuevo sistema, y se resolvieron las dudas de los vecinos en sus propios barrios.

Campaña "Verifica tu Chip"

El despliegue territorial no dejó fuera a las y los estudiantes: Bipay, en conjunto con Junaeb Magallanes, ejecutó campañas en los diferentes establecimientos de educación media y en instituciones de educación superior. Los operativos permitieron verificar chips TNE y entregar material informativo en cada establecimiento visitado.

Entre septiembre y noviembre, Bipay ejecutó una campaña de verificación de chips TNE en 15 instituciones educacionales de Punta Arenas que abarcaron 11 liceos de educación media, incluyendo establecimientos como Insuco, Luis Alberto Barrera, María Auxiliadora, Raúl Silva Henríquez, San José, Sara Braun, Adventista, Industrial, María Behety, Experimental y La Milagrosa; además de 3 instituciones de educación superior: Santo Tomás, Inacap y UMAG.

Además, se instaló un validador en la oficina de JUNAEB de Magallanes para que los estudiantes verifiquen el estado del chip de su tarjeta. Los equipos de Bipay también llevaron validadores a cada operativo realizado en los establecimientos. Esto garantizó que ningún estudiante quedara sin comprobar el funcionamiento de su tarjeta antes del inicio del pago 100% electrónico. En total, se realizaron 168 verificaciones de chip TNE.

Gonzalo Cuitiño, gerente de Operaciones de Bipay, expresó: "Agradecemos el compromiso de cada usuario que está siendo parte de este cambio histórico para la región, modernizar el transporte público de Punta Arenas es el compromiso que tomamos cuando nos adjudicamos la operación, para hacerlo más accesible, eficiente y equitativo para toda la comunidad. Este proyecto busca mejorar la calidad de vida de los magallánicos, al facilitar la movilidad urbana."

Amplia red de venta y recarga

Para facilitar el acceso al sistema, se desplegaron más de 80 puntos de venta y recarga distribuidos en Punta Arenas, cuyas ubicaciones pueden consultarse en el sitio web Bipay.cl y la aplicación Bipay Wallet.

Asimismo, durante todo el mes de diciembre, promotores permanecen en terreno recorriendo la ciudad para asistir a la comunidad en la familiarización del sistema.

Medios de pago disponibles

El sistema acepta tarjetas prepago Persona Mayor disponibles por $1.550 pesos, Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) para escolares y estudiantes de Educación Superior, código QR a través de la aplicación Bipay Wallet, y tarjetas bancarias de crédito, débito y prepago.

Para más información, los interesados pueden escribir a [email protected] o [email protected], o visitar el Centro de Atención al Usuario en calle Julio A. Roca 886 (Galería Roca), con atención de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 17:30 horas, y sábados de 9:30 a 12:00 horas.


MINVU RECUPERA LA CUARTA VIVIENDA SOCIAL Y LA SEGUNDA EN UNA SEMANA

PUNTA ARENAS AVANZA CON ÉXITO: BALANCE POSITIVO A MENOS DE UN MES DEL FIN DEL PAGO CON EFECTIVO EN EL TRANSPORTE PÚBLICO

