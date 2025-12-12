MOP INSTALA TACHAS REFLECTANTES CAMINO AL AEROPUERTO DE PUNTA ARENAS PARA REFORZAR LA SEGURIDAD VIAL

​Con el objetivo de reforzar la seguridad vial durante la noche, la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, a través de su Oficina Provincial de Magallanes, inició la instalación de tachas reflectantes en la Ruta 9 Norte que conecta Punta Arenas con el aeropuerto.



Los trabajos se están ejecutando mediante la administración directa de la Dirección de Vialidad, intervención que se enmarca como una medida complementaria al futuro proyecto de iluminación del tramo, cuya licitación se publicó este 11 de diciembre.



El Seremi de Obras Públicas, José Luis Hernández, dijo que “estamos cumpliendo con un compromiso que hicimos con la comunidad del sector mientras se inician las obras de iluminación definitiva de la ruta. Estos dispositivos permitirán orientar a los conductores sobre el trazado del camino, reduciendo los riesgos asociados a la baja visibilidad de la vía cuando se conduce en horario nocturno”.



La instalación de las tachas se concentra en los bordes de la calzada y cuenta con señalización preventiva, por lo que se solicita a los automovilistas respetar las indicaciones para resguardar la seguridad de todos.



La inversión en esta etapa alcanza los 3 millones de pesos, destinados exclusivamente a los elementos reflectantes.

Posteriormente, se incorporarán otros dispositivos de seguridad vial como captafaros e hitos de arista, que serán instalados en la mediana que separa ambas vías. La inversión total del proyecto asciende a aproximadamente 40 millones de pesos.



El Director Regional Subrogante de Vialidad, Sebastián Schadenberg, destacó la importancia de esta iniciativa, informando que: “La experiencia nos ha demostrado que la instalación de estos elementos reflectantes representa un aporte a la seguridad de quienes transitan de noche por esta vía. Mientras avanzamos hacia la implementación del proyecto de iluminación definitivo, estas medidas permitirán mejorar significativamente las condiciones de visibilidad y orientación en el tramo de la Ruta 9. Estos trabajos están siendo ejecutados por nuestros propios funcionarios, y confiamos en que los usuarios valorarán positivamente este esfuerzo que busca brindar una mejor condición de la vía”.



