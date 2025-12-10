TORNEO DE MAESTROS CERRÓ LA TEMPORADA 2025 DEL TENIS MUNICIPAL

Con una positiva convocatoria y un alto nivel de competencia, este lunes finalizó el Torneo de Maestros de la Escuela Municipal de Tenis de la Municipalidad de Punta Arenas, certamen que reunió a 64 deportistas y que permitió definir a los mejores jugadores de la temporada 2025, en las categorías Varones Iniciantes, Damas, Intermedio y Avanzado.





El campeonato se desarrolló durante cinco jornadas en la cancha municipal de arcilla, ubicada en el sector José de Moraleda con Julián Real, espacio que se ha consolidado como un punto de encuentro para el desarrollo del tenis en la comuna. La actividad fue organizada por la Fundación Municipal de Deportes y contó con el apoyo del profesor de la escuela, Miguel Simi.





Rodrigo González, participante del torneo, valoró el crecimiento de la disciplina en la ciudad. "Estoy contento porque cada vez se suma más gente al tenis. Al comienzo no había mucha participación y ahora se ve la cancha llena, con mucha gente disfrutando del deporte. Además, es un esfuerzo mantener una cancha de arcilla, por eso se aprecia lo que está haciendo la municipalidad al cuidarla y mantenerla abierta a la comunidad", señaló.





Por su parte, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó el enfoque comunitario de la iniciativa. "Hemos hecho un gran esfuerzo por democratizar el acceso al tenis en la única cancha de arcilla del sur austral de Chile. Hoy contamos con una escuela municipal con cerca de 100 vecinos, desde niños hasta adultos mayores, con un profesor a cargo y una coordinación con los clubes. Durante el invierno vamos a seguir jugando tenis en modalidad indoor, y ya tenemos programados campeonatos para enero, febrero, marzo y abril de 2026, abiertos tanto para alumnos de la escuela como para cualquier vecino", afirmó.





En cuanto a los resultados del Torneo de Maestros, en la categoría Varones Iniciantes el primer lugar fue para Marcelo Urra, seguido por Ariel Maldonado, mientras que Rodrigo Lema y Andrés González compartieron el tercer puesto. En Damas, la campeona fue Tabitha Castro, seguida por Gabriela Casanueva, y en el tercer lugar se ubicaron Yulisa Vera y Katherine Velásquez. En Intermedio, el primer puesto lo obtuvo Javier Pardo, seguido por Juan Soriano, y el tercer lugar fue compartido por Claudio Sánchez y Alex Oyarzun. Finalmente, en la categoría Avanzado, el título fue para Jorge Huaitro, el segundo lugar para Rodrigo González, el tercero para Sebastián Vergara y el cuarto para Germán Sáez.





Desde el municipio destacaron que este torneo marca el cierre del calendario competitivo 2025 de la escuela, y que ya se trabaja en la planificación de nuevas actividades para el primer semestre de 2026, con el objetivo de seguir fortaleciendo la práctica del tenis y el acceso al deporte en la comuna.



