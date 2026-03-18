“HA SIDO DESASTROSO”: CONSEJERO REGIONAL ARTURO DÍAZ CUESTIONA PRIMERA SEMANA DEL GOBIERNO DE KAST

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el consejero regional de Magallanes, Arturo Díaz Valderrama, abordó el cambio de mando presidencial y el inicio del gobierno de José Antonio Kast, marcando el comienzo de un nuevo ciclo político desde la oposición.

En la instancia, Díaz realizó un duro balance de la primera semana de la nueva administración, señalando que “el balance de esta primera semana del gobierno de Kast ha sido desastroso, están instalando una mentira del gobierno de emergencia, que chile se esta cayendo a pedazos”. En esa línea, cuestionó la falta de definiciones a nivel regional, agregando que “llama la atención que si estamos en una situación tan de emergencia o tan critica para nuestro país o región que aun no tengamos nombrados a los seremis”.

El consejero también manifestó su preocupación por los eventuales ajustes económicos que podrían implementarse, advirtiendo que “los recortes que se están haciendo en muchas áreas son terribles y peor lo que se viene”. Asimismo, se refirió al posible impacto de cambios en el Mepco, indicando que “lo del mepco que si lo hace el gobierno será un costo importantísimo para gran parte de la población, es una medida que se está estudiando, pero sabemos que se vienen mas medidas de recorte y estamos expectantes a lo que va pasar”.

Finalmente, Díaz enfatizó que desde la oposición se mantendrán atentos al desarrollo de las primeras decisiones del Ejecutivo, en un escenario que calificó como incierto tanto para el país como para la región de Magallanes.

​



​

