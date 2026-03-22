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22 de marzo de 2026

TEATRO Y LECTURA COMO EJES DE DESARROLLO CULTURAL REGIONAL

Y Tú ¿Qué opinas?

Andrés Guzmán Soto. Actor y director de teatro

En una nueva edición del programa Y tú ¿Qué opinas?, se abordaron temáticas vinculadas al arte y la cultura en la región, con la participación del actor y director de teatro Andrés Guzmán, y del coordinador regional de Bibliotecas Públicas, Bruno Sepúlveda Alonso.

En el primer bloque, Andrés Guzmán presentó la obra “Sin motivo aparente”, un montaje basado en un texto del dramaturgo Juan Radrigán, el cual calificó como atemporal y profundamente contingente. El director explicó que la propuesta busca generar reflexión en torno a temas como la violencia, la marginalidad y la forma en que la sociedad interpreta conceptos como la justicia o la libertad.

Guzmán destacó que la obra se desarrolla desde una puesta en escena íntima y minimalista, centrada en la actuación y el contenido emocional. Asimismo, relevó el carácter autogestionado del proyecto, subrayando la importancia de mantener vivo el teatro como un espacio de crítica social y expresión artística. La invitación es abierta a la comunidad, con funciones en formato cercano que buscan conectar directamente con el público.

En el segundo bloque, Bruno Sepúlveda Alonso abordó la presentación de la memoria 2025 de la Dirección Regional de Bibliotecas Públicas, destacando que este ejercicio responde a un compromiso con la transparencia y con dar a conocer el trabajo realizado en la región. En ese contexto, valoró también el legado de gestiones anteriores que han permitido consolidar el sistema bibliotecario.

Sepúlveda enfatizó el rol de las bibliotecas públicas como espacios culturales fundamentales, que van más allá del préstamo de libros, promoviendo la lectura, el aprendizaje y la vida comunitaria. Además, señaló que uno de los principales desafíos es fortalecer el vínculo con los municipios para asegurar mayor apoyo y desarrollo de estos espacios.

Finalmente, destacó iniciativas como la creación de puntos de lectura, el crecimiento de clubes de lectura en la región y la necesidad de seguir ampliando el acceso a la cultura. En esa línea, hizo un llamado a la comunidad a involucrarse activamente en estos espacios, valorando la lectura como una herramienta clave para el desarrollo personal y social.

Comité Cultural Río Seco

MANUALIDADES Y COMUNIDAD: EL TRABAJO DEL COMITÉ CULTURAL RÍO SECO QUE UNE A VECINOS

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