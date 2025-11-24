24 de noviembre de 2025
OBRA CIUDADANA "MIRAR ADENTRO, INTIMIDAD Y MEMORIA" SE PRESENTARÁ ESTE 26 DE NOVIEMBRE EN PUNTA ARENAS
ZONA PUUY
Este miércoles 26 de noviembre se presentará en Punta Arenas la obra “Mirar adentro, intimidad y memoria”, una propuesta artística de cocreación ciudadana que reúne a un elenco compuesto completamente por vecinos y vecinas de la ciudad.
La iniciativa es impulsada por la Unidad de Públicos y Territorios, que este año nuevamente trabajó junto a la comunidad de Zur Vértice para dar forma a este montaje especial.
Cada noviembre se celebra el Mes de los Públicos, y en ese contexto surge esta obra inspirada en elementos temáticos vinculados a Gabriela Mistral, explorando su sensibilidad, su vínculo con la intimidad y su profunda conexión con la memoria. El resultado es una experiencia escénica que combina participación comunitaria, expresión artística y una mirada contemporánea a la obra mistraliana.
La presentación está abierta a todo público y se realizará a las 20:00 horas en el Bandejón de Avenida Cristóbal Colón, entre las calles Lautaro Navarro y Libertador Bernardo O’Higgins, un espacio que se ha transformado en punto clave para actividades culturales al aire libre en la ciudad.
“Mirar adentro, intimidad y memoria” busca no solo homenajear a una de las figuras literarias más importantes de Chile, sino también fortalecer el vínculo entre el arte, la comunidad y los territorios, invitando a los habitantes de Punta Arenas a ser parte activa del proceso creativo.
BORIC VIAJA A LA REGIÓN DE MAGALLANES EN MEDIO DE CRECIENTE TENSIÓN ENTRE CANDIDATURAS DE JARA Y KAST DE CARA AL BALOTAJE
La visita del Mandatario, que se extenderá hasta el jueves 27 de noviembre, tiene foco en materia de infraestructura.
La visita del Mandatario, que se extenderá hasta el jueves 27 de noviembre, tiene foco en materia de infraestructura.