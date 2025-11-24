Punta Arenas,
24 de noviembre de 2025

OBRA CIUDADANA "MIRAR ADENTRO, INTIMIDAD Y MEMORIA" SE PRESENTARÁ ESTE 26 DE NOVIEMBRE EN PUNTA ARENAS

ZONA PUUY

WhatsApp Image 2025-11-24 at 16

Este miércoles 26 de noviembre se presentará en Punta Arenas la obra “Mirar adentro, intimidad y memoria”, una propuesta artística de cocreación ciudadana que reúne a un elenco compuesto completamente por vecinos y vecinas de la ciudad. 

La iniciativa es impulsada por la Unidad de Públicos y Territorios, que este año nuevamente trabajó junto a la comunidad de Zur Vértice para dar forma a este montaje especial. 

Cada noviembre se celebra el Mes de los Públicos, y en ese contexto surge esta obra inspirada en elementos temáticos vinculados a Gabriela Mistral, explorando su sensibilidad, su vínculo con la intimidad y su profunda conexión con la memoria. El resultado es una experiencia escénica que combina participación comunitaria, expresión artística y una mirada contemporánea a la obra mistraliana. 

La presentación está abierta a todo público y se realizará a las 20:00 horas en el Bandejón de Avenida Cristóbal Colón, entre las calles Lautaro Navarro y Libertador Bernardo O’Higgins, un espacio que se ha transformado en punto clave para actividades culturales al aire libre en la ciudad. 

“Mirar adentro, intimidad y memoria” busca no solo homenajear a una de las figuras literarias más importantes de Chile, sino también fortalecer el vínculo entre el arte, la comunidad y los territorios, invitando a los habitantes de Punta Arenas a ser parte activa del proceso creativo.



seremisaludsrj

SEREMI DE SALUD Y REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL COORDINAN ACCIONES PARA GARANTIZAR LA SALUD DE JÓVENES QUE CUMPLEN SANCIÓN

BORIC VIAJA A LA REGIÓN DE MAGALLANES EN MEDIO DE CRECIENTE TENSIÓN ENTRE CANDIDATURAS DE JARA Y KAST DE CARA AL BALOTAJE

​La visita del Mandatario, que se extenderá hasta el jueves 27 de noviembre, tiene foco en materia de infraestructura.

pdteboric
seremisaludsrj

SEREMI DE SALUD Y REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL COORDINAN ACCIONES PARA GARANTIZAR LA SALUD DE JÓVENES QUE CUMPLEN SANCIÓN

Noticias
Destacadas
CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

hectorvaldes

“GRANDES PERSONAJES DE LA HISTORIA NAVAL” LLEGA A PUNTA ARENAS: LA EXPOSICIÓN DEL DR. VALDÉS QUE YA HAN VISTO MÁS DE 50 MIL PERSONAS

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

jgarland

JIMMY GALARD LANZA SU NUEVO EP “JEREMY”, UN VIAJE DE “FOLKLORE INDIE” A SUS RAÍCES PATAGÓNICAS