OBRA CIUDADANA "MIRAR ADENTRO, INTIMIDAD Y MEMORIA" SE PRESENTARÁ ESTE 26 DE NOVIEMBRE EN PUNTA ARENAS

Este miércoles 26 de noviembre se presentará en Punta Arenas la obra “Mirar adentro, intimidad y memoria”, una propuesta artística de cocreación ciudadana que reúne a un elenco compuesto completamente por vecinos y vecinas de la ciudad.

La iniciativa es impulsada por la Unidad de Públicos y Territorios, que este año nuevamente trabajó junto a la comunidad de Zur Vértice para dar forma a este montaje especial.

Cada noviembre se celebra el Mes de los Públicos, y en ese contexto surge esta obra inspirada en elementos temáticos vinculados a Gabriela Mistral, explorando su sensibilidad, su vínculo con la intimidad y su profunda conexión con la memoria. El resultado es una experiencia escénica que combina participación comunitaria, expresión artística y una mirada contemporánea a la obra mistraliana.

La presentación está abierta a todo público y se realizará a las 20:00 horas en el Bandejón de Avenida Cristóbal Colón, entre las calles Lautaro Navarro y Libertador Bernardo O’Higgins, un espacio que se ha transformado en punto clave para actividades culturales al aire libre en la ciudad.

“Mirar adentro, intimidad y memoria” busca no solo homenajear a una de las figuras literarias más importantes de Chile, sino también fortalecer el vínculo entre el arte, la comunidad y los territorios, invitando a los habitantes de Punta Arenas a ser parte activa del proceso creativo.





