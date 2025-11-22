PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, GABRIEL BORIC FONT, REALIZARÁ UNA GIRA POR LA REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

Este lunes 24 de noviembre, el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, viajará a la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena para iniciar una gira que lo llevará a las comunas de Cabo de Hornos, Timaukel y Punta Arenas.

El martes 25 de noviembre el Jefe de Estado partirá su agenda en la localidad de Pampa Guanaco, donde recorrerá los terrenos de lo que será la capital comunal de Timaukel. Luego el mandatario se trasladará a la Ruta Vicuña-Yendegaia, proyecto de alta relevancia para la región y especialmente para los habitantes de Puerto Williams, ya que permitirá reducir los tiempos de viaje.

El miércoles 26 de noviembre, en tanto, el Presidente de la República se trasladará hasta Puerto Williams donde encabezará la ceremonia de inicio de la Etapa 2 del muelle multipropósito de la localidad. Esta infraestructura portuaria es necesaria para el atraque de naves turísticas, científicas y de suministro de combustible que operan en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.

El mandatario viajará además a Puerto Toro para la inauguración del nuevo punto de posada para helicópteros, que complementará la red aérea existente. El principal objetivo de esta red es proporcionar conectividad aérea a las zonas más apartadas del territorio, además de ser útil ante contingencias que requieren apoyo aéreo como desastres naturales, emergencias médicas, incendios forestales, operaciones policiales y acciones de resguardo de la soberanía por parte de las fuerzas armadas.

El jueves 27 de noviembre en Punta Arenas, el Presidente encabezará la ceremonia de primera piedra de la construcción del sistema de drenaje de aguas lluvias y del Parque Villa Alfredo Lorca-Río, entre otras actividades con la comunidad.

El Presidente Gabriel Boric retornará la tarde del jueves 27 de noviembre a Santiago.

