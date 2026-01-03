Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
publicite aqui
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO250x250-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

3 de enero de 2026

MOP Y FAO INVITAN A PARTICIPAR EN TALLERES PARA CONSTRUIR LOS PRIMEROS INDICADORES DE SEGURIDAD HÍDRICA A NIVEL DE CUENCA

Los talleres serán entre el 8 y el 23 de enero y están dirigidos a actores del ámbito público y privado, la academia, sociedad civil y mujeres vinculadas a la gestión del agua. ​

Rio-Baker-baja-resolucion

La Dirección General de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas (MOP) junto con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), invitan a participar en el ciclo de talleres virtuales “Construyendo Indicadores para la Seguridad Hídrica”, enmarcado en el Plan de Adaptación al Cambio Climático para el sector de los Recursos Hídricos (PACC-RH), el que cuenta con financiamiento del Fondo Verde para el Clima (FVC).

El Seremi de Obras Públicas, José Luis Hernández, dijo que este ciclo de cinco talleres, que se desarrollará entre el 8 y el 23 de enero, forma parte de un proceso participativo orientado a construir los primeros indicadores de seguridad hídrica a nivel de cuenca en el país, incorporando conocimientos de actores clave vinculados al agua, tales como instituciones públicas, sector privado, sociedad civil, academia y promoviendo la participación activa de mujeres. La inscripción debe realizarse en https://bit.ly/4aqRJQD

Al respecto, el director general de Aguas del MOP, Rodrigo Sanhueza, explicó que “cuando medimos con criterios compartidos, la gestión del agua deja de depender de diagnósticos aislados y se vuelve una conversación común para priorizar, coordinar y hacer seguimiento en cada cuenca. Ese es el valor de construir indicadores con los actores del territorio”.

Sanhueza agregó que “los indicadores de seguridad hídrica se entienden como variables que se evalúan para determinar la capacidad de una cuenca para asegurar el acceso sostenible al agua en cantidad y calidad aceptables para el consumo de las personas, ecosistemas, producción de alimentos y otras actividades productivas, y al mismo tiempo, para enfrentar sequías, inundaciones y contaminación”.

Por su parte, la coordinadora del proyecto en la FAO, Irene Bernaus, señaló que “contar con indicadores permitirá visibilizar brechas y orientar acciones donde más se necesita, integrando evidencia técnica de los territorios y así tener una herramienta útil para los Planes Estratégicos de Recursos Hídricos en Cuencas (PERHC) que constituirán la hoja de ruta de las Mesas Estratégicas de Recursos Hídricos en cuencas y otros tomadores de decisión vinculados con el agua”.

Con las percepciones, criterios y experiencias que aporten los asistentes a los talleres, junto con la revisión de experiencias nacionales e internacionales y el análisis de disponibilidad de datos en el país, y con el apoyo técnico del Laboratorio de Análisis Territorial (LAT) de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, se elaborarán los indicadores de seguridad hídrica que durante el 2026 se aplicará en cuatro cuencas piloto representativas de las 4 macrozonas de Chile (norte, centro, sur y austral).

La calendarización de los talleres virtuales, es la siguiente:

-Taller “Mujeres y Agua: Construyendo Indicadores de Seguridad Hídrica”
 Jueves 8 de enero | 11:00–13:00 hrs.

-Taller “Instituciones públicas y Seguridad Hídrica: Construyendo Indicadores para la Gestión de Cuencas”
 Martes 13 de enero | 11:00–13:00 hrs.

-Taller “Productividad y Agua: Indicadores para la Seguridad Hídrica del Sector Privado”
 Miércoles 14 de enero | 11:00–13:00 hrs.

-Taller “Conocimiento y Evidencia para Indicadores de Seguridad Hídrica a Nivel de Cuenca”
 Jueves 15 de enero | 11:00–13:00 hrs.

-Taller “Sociedad Civil: Seguridad Hídrica desde los Territorios”
 Viernes 23 de enero | 10:00–12:00 hrs.


muelle habia fildes (2)

DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS DEL MOP CIERRA 2025 CON PROYECTOS DESDE ARICA A LA ANTÁRTICA Y UNA INVERSIÓN DE MÁS DE 143 MIL MILLONES DE PESOS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CIERRE TEMPORAL DEL SAPU 18 DE SEPTIEMBRE

Leer Más

​La decisión es de carácter transitorio y responde a la falta de recepción de fondos ministeriales.

​La decisión es de carácter transitorio y responde a la falta de recepción de fondos ministeriales.

591729797_1175202598057062_2805030678060481557_n
nuestrospodcast
photo_2026-01-02_12-09-46

DIPUTADA MORALES EMPLAZA AL CORE: “LAS TRABAS DE LA DERECHA AL CONTROL BIOMÉTRICO PARA MAGALLANES SON PURAS MEZQUINDADES PORQUE EL PROYECTO ES DEL DIPUTADO BIANCHI”

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Rio-Baker-baja-resolucion

MOP Y FAO INVITAN A PARTICIPAR EN TALLERES PARA CONSTRUIR LOS PRIMEROS INDICADORES DE SEGURIDAD HÍDRICA A NIVEL DE CUENCA

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO250x250-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
muelle habia fildes (2)

DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS DEL MOP CIERRA 2025 CON PROYECTOS DESDE ARICA A LA ANTÁRTICA Y UNA INVERSIÓN DE MÁS DE 143 MIL MILLONES DE PESOS

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Boric en el Polo Sur: alerta por cambio climático

LAS NOTICIAS QUE MARCARON EL 2025 EN MAGALLANES: HITOS POLÍTICOS, EMERGENCIAS, CIENCIA, ECONOMÍA Y GRANDES LOGROS REGIONALES

casinodreamscena