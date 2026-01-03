Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
publicite aqui
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO250x250-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

3 de enero de 2026

PROFESIONAL VENEZOLANA EN PUNTA ARENAS CALIFICA COMO “EL DÍA SOÑADO” LA CAPTURA DE NICOLÁS MADURO

Abogada venezolana Geri Pérez. ​

2026-01-03-bandera-Venezuela

Con profunda emoción y tras una noche marcada por la vigilia y la incertidumbre, la abogada venezolana Geri Pérez, residente desde hace 19 años en Chile, se refirió a la captura del dictador Nicolás Maduro, calificando el hecho como un momento largamente esperado por la diáspora venezolana y por quienes, dentro y fuera del país, han denunciado durante años graves violaciones a los derechos humanos.

Desde la capital regional de Magallanes, Pérez relató que siguió los acontecimientos prácticamente sin dormir. “A ratos lloro porque era el día soñado, el día esperado”, señaló, describiendo la mezcla de esperanza, tensión y cautela que se vive entre los venezolanos en el extranjero. Reconoció que el escenario que rodeó la captura no es el ideal, pero enfatizó que la situación de Venezuela no dejaba muchas alternativas. “A nadie le gusta un tema de militares y aviones y bombardeos. ¿A quién le puede gustar?”, reflexionó, agregando que, pese a ello, la comunidad venezolana agotó por años las vías pacíficas para lograr un cambio.

La profesional recordó su propia historia antes de emigrar a Chile, participando activamente en marchas y en el trabajo con organizaciones no gubernamentales para la defensa de los derechos humanos. “Nunca, nunca pudimos dar un acierto con esta gente. Primero con Chávez y después con Maduro. Entonces no vimos más solución, no vimos más opciones para decir cómo salimos de ellos”, afirmó, describiendo al régimen como una “narcodictadura” que, según indicó, mantiene aún a cientos de presos políticos, incluyendo menores de edad y mujeres embarazadas.

En ese contexto, Geri Pérez cuestionó el uso del concepto de soberanía como argumento para perpetuar abusos. “Cuando se ve vulnerado de esta manera, tú no la puedes usar como escudo para seguir oprimiendo a tu pueblo”, sostuvo, precisando que, a su juicio, la soberanía solo puede entenderse cuando existen democracia, libertad de expresión, respeto a los derechos fundamentales e independencia real de las instituciones, condiciones que —según enfatizó— hoy no se cumplen en Venezuela.

Respecto de los hechos que rodearon la captura, la abogada detalló que las primeras alertas comenzaron durante la madrugada. “A la una de la mañana empezó esto, hora de Venezuela, pero las familias empezaron a llamarnos desde las dos de la mañana”, explicó. Sin embargo, indicó que la confirmación más relevante llegó cerca de las 3:50 horas, cuando se informó la detención de Nicolás Maduro y de su pareja, Cilia Flores. “Ahí como que nos entró el respiro”, reconoció, aunque advirtió que la situación aún no está completamente resuelta.

Pérez fue enfática en señalar que todavía existen figuras clave del aparato de poder que no han sido neutralizadas. Mencionó específicamente a Diosdado Cabello y a Vladimir Padrino López, a quienes identificó como actores centrales del control militar y de redes vinculadas al narcotráfico. “Todavía falta mucho, porque recordemos que ellos son los que manejan la parte militar”, sostuvo, subrayando que los altos mandos serían los más comprometidos, a diferencia de los rangos inferiores.

Desde su mirada jurídica y política, la abogada proyectó que, de confirmarse definitivamente la caída del régimen, Venezuela debería iniciar un proceso de transición democrática. En ese escenario, planteó que asumiría el presidente electo Edmundo González, cuyo triunfo —afirmó— fue respaldado por actas que no pudieron ser vulneradas. “Ella fue muy astuta y se aseguró de armar todo el mecanismo para que esto no quedara a dudas ante el mundo”, dijo, en referencia al rol de María Corina Machado en la organización del proceso electoral.

A su juicio, esta transición podría derivar, más adelante, en nuevas elecciones. “Muy probablemente sea María Corina Machado quien asuma la presidencia de Venezuela. Es lo que yo visualizo”, expresó, aunque reconoció que el proceso podría extenderse en el tiempo debido a eventuales focos de disidencia y a la necesidad de reorganizar las instituciones del Estado.

Consultada sobre el ánimo del pueblo venezolano, Pérez sostuvo que existe un renovado empoderamiento ciudadano. “El entusiasmo, las ganas”, resumió, relatando conversaciones sostenidas con otros compatriotas en Chile, muchos de los cuales sueñan con regresar para aportar a la reconstrucción del país. En ese sentido, destacó el valor de las experiencias adquiridas en el extranjero. “Nada de lo que tú hagas o de lo que tú seas está de más”, afirmó, mencionando oficios, profesiones y aprendizajes que podrían ser clave en una futura Venezuela democrática.

Finalmente, la abogada expresó un profundo agradecimiento a Chile y, en particular, a Punta Arenas, ciudad donde formó su familia y encontró estabilidad. “Chile me ha dado una segunda vida”, señaló emocionada. Aunque aseguró que no planea volver a Venezuela, afirmó que su vínculo con su país natal sigue intacto. “Mi alma llanera todavía late por mi país”, concluyó, sintetizando el sentir de una diáspora que observa, con esperanza contenida, un posible punto de inflexión en la historia venezolana.

Advertisement

El Magallánico

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PUNTA ARENAS RECIBE POR PRIMERA EN MUELLE PRAT UN CRUCERO DE 285 METROS DE ESLORA

Leer Más

Este 3 de enero.


Este 3 de enero.


20260103_095959
nuestrospodcast
2026-01-03-bandera-Venezuela

PROFESIONAL VENEZOLANA EN PUNTA ARENAS CALIFICA COMO “EL DÍA SOÑADO” LA CAPTURA DE NICOLÁS MADURO

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
2026-01-03-bandera-Venezuela

PROFESIONAL VENEZOLANA EN PUNTA ARENAS CALIFICA COMO “EL DÍA SOÑADO” LA CAPTURA DE NICOLÁS MADURO

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO250x250-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
CÉDULAS REGISTRO CIVIL ZONA FRANCA

MÁS DE 184 MIL TRÁMITES DURANTE 2025 REFLEJAN INTENSA LABOR DEL REGISTRO CIVIL EN MAGALLANES

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
rescateturista

CONAF Y CARABINEROS RESCATAN A TURISTA EXTRANJERA LESIONADA EN TORRES DEL PAINE

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250