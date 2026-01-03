Punta Arenas,
3 de enero de 2026

SALIDA DE MADURO

Columna de opinión.

FELIPE VERGARA- 2025

Felipe Vergara Maldonado, Analista Internacional, Universidad Andrés Bello

 

La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses abre un capítulo inédito en América Latina. Más allá del impacto mediático, el hecho plantea preguntas que no podemos ignorar: ¿qué viene después y qué significa para la región?

La historia ofrece lecciones. Panamá, con la caída de Noriega en 1989, logró una transición democrática, pero bajo tutela externa y con costos humanos. Irak y Afganistán, tras intervenciones similares, quedaron sumidos en conflictos prolongados. Libia, después de Gadafi, se convirtió en un Estado fragmentado. Estos precedentes muestran que sacar al líder o al dictador no garantiza estabilidad ni instituciones sólidas.

Venezuela enfrenta ahora ese dilema. La salida de Maduro no desarma las redes militares y económicas que sostienen al chavismo. Sin acuerdos mínimos, el riesgo es reemplazar una hegemonía por otra o abrir paso a la violencia. La tentación de imponer soluciones rápidas suele terminar en fracasos duraderos.

Para América Latina, el impacto será regional, asociado a temas de migración, tensiones diplomáticas y nuevos alineamientos geopolíticos. Además, la operación unilateral de Estados Unidos crea un precedente que erosiona normas internacionales y puede justificar futuras intervenciones selectivas.

La oportunidad existe, pero no vendrá sola. Una transición democrática requiere reglas claras, supervisión externa y garantías para la ciudadanía. Lo contrario —confundir la caída de un caudillo con la llegada de la democracia— sería correr el riesgo de repetir la historia y los costos que eso implica.


PUNTA ARENAS RECIBE POR PRIMERA VEZ EN MUELLE PRAT UN CRUCERO DE 285 METROS DE ESLORA

MUNICIPIO IMPLEMENTÓ RESTRICCIÓN DE ESTACIONAMIENTO FRENTE A LA 1ª COMPAÑÍA DE BOMBEROS PARA ASEGURAR LA SALIDA DE VEHÍCULOS DE EMERGENCIA

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

MINISTRA AGUILERA DESCARTÓ "PRIVILEGIO" EN ATENCIÓN A SU MADRE Y DIJO QUE NO TIENE PENSADO RENUNCIAR

SEREMI (S) SALUD REFUERZA CONTROLES SANITARIOS Y LLAMA AL AUTOCUIDADO DURANTE LAS FIESTAS DE CIERRE DE AÑO EN MAGALLANES

