5 de enero de 2026

TRINIDAD ARROYO VISITÓ EL MUNICIPIO TRAS DESTACADA PARTICIPACIÓN EN TORNEOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE PARANATACIÓN

​La joven deportista magallánica llegó hasta la alcaldía para mostrar las medallas de oro y plata obtenidas durante el año 2025.

TN 5

La Municipalidad de Punta Arenas recibió a la destacada deportista magallánica de paranatación, Trinidad Arroyo, quien visitó el edificio consistorial para compartir los logros obtenidos durante su exitosa temporada deportiva, marcada por su participación en campeonatos nacionales y competencias internacionales.


Durante el encuentro, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó no solo los resultados deportivos, sino también su historia de constancia, pese al cierre de puertas en distintos espacios. "Este es un ejemplo de cómo el carácter, la personalidad y el apoyo de su madre, su padre y toda su familia han sido fundamentales para que, pese a los obstáculos que le ha puesto la sociedad, hoy tengamos una campeona sudamericana. Esto demuestra que cuando se habla de inclusión no solo se trata de leyes, sino también de actitudes personales en los ámbitos educativo, deportivo y artístico, donde muchas veces se cierran puertas. Aun así, ella es campeona", señaló la autoridad comunal.

Asimismo, Radonich mencionó que conversó con la familia sobre los campeonatos paralímpicos que se están desarrollando a nivel comunal. "Desde la municipalidad le comentaba que contamos con nuestro campeonato paralímpico, que no busca segregar, sino reunir a todos los deportistas en una misma jornada. Estos campeonatos ya se realizan por cuarto año consecutivo y esperamos continuar en 2026", indicó.

Por su parte, Trinidad Arroyo se mostró emocionada por su exitoso año deportivo 2025. "Las medallas fueron en el último campeonato nacional y en los Juegos Parapanamericanos, que se realizaron en noviembre de este año. En el nacional obtuve una medalla de oro y una de plata, y en el Parapanamericano una medalla de plata", detalló.

Respecto a su experiencia en las competencias, Arroyo señaló: "Me sentí bien, aunque nerviosa, porque fue mi primera competencia internacional. Vine a la municipalidad para mostrar mis medallas y para que otros sepan que pueden seguir su propio camino". Actualmente, la deportista entrena de manera permanente en Santiago.

Finalmente, la madre de Trinidad, Verónica Fernández, expresó su orgullo por los logros alcanzados. "Para nosotros es un orgullo que Trinidad cumpla sus metas. La idea es dejar en claro que ningún joven debe detener sus sueños. Tanto jóvenes con discapacidad intelectual como quienes no la tienen pueden lograr lo que se propongan. La Trini comenzó a nadar en 2022 y no ha parado", concluyó.


CORRIDA INTERNACIONAL TABSA PORVENIR CONGREGÓ A MEDIO MILLAR DE PARTICIPANTES

MUNICIPIO INVITA A LOS VECINOS A PARTICIPAR EN JORNADAS PÚBLICAS PARA DEFINIR LA IMAGEN OBJETIVO DEL NUEVO PLAN REGULADOR COMUNAL

Las instancias participativas se realizarán los días 6 y 8 de enero en el Teatro Municipal y permitirán a la comunidad conocer y opinar sobre la visión de desarrollo futuro de Punta Arenas.


Las instancias participativas se realizarán los días 6 y 8 de enero en el Teatro Municipal y permitirán a la comunidad conocer y opinar sobre la visión de desarrollo futuro de Punta Arenas.


EL BAP CARRASCO DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ VISITA PUNTA ARENAS EN CHILE EN SU VIAJE A LA ANTÁRTICA

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

SEGÚN NEW YORK TIMES: UNAS 40 PERSONAS HABRÍAN FALLECIDO DURANTE ATAQUE DE EE.UU. A VENEZUELA

LOS TIEMPOS NUEVOS

EL AMIGO DE LA FAMILIA

SALIDA DE MADURO

DORSAL EN ALTURA EMPUJA EL CALOR AL SUR: ECMWF ADVIERTE TEMPERATURAS RÉCORD Y UN RÍO ATMOSFÉRICO EN LA PATAGONIA