CADEM: 60% ESTÁ A FAVOR DEL PROYECTO DE KAST DE ELIMINAR LAS CONTRIBUCIONES A LA PRIMERA VIVIENDA

Un 60% de los consultados respalda la propuesta del presidente electo José Antonio Kast de eliminar las contribuciones a la primera vivienda de manera gradual en un plazo de cuatro años. Así lo revela la más reciente encuesta Plaza Pública, que realiza Cadem, correspondiente a la primera semana de enero.

De acuerdo con el sondeo, el apoyo es especialmente alto entre quienes se identifican socioeconómicamente con la derecha, segmento en el que el respaldo alcanza un 86%.

El estudio de opinión también indagó sobre el alcance que debería tener la medida en caso de implementarse.

Un 52% de los consultados considera que la eliminación de las contribuciones debería aplicarse a todo propietario de una primera vivienda, mientras que un 38% estima que el beneficio debiera concentrarse exclusivamente en los mayores de 65 años. Un 10% señaló no saber o no respondió.

En paralelo, la encuesta Cadem muestra un clima de moderado optimismo frente al inicio del nuevo mandato. Un 55% de los encuestados cree que a Chile le irá bien con el gobierno de José Antonio Kast, mientras que un 21% opina que le irá regular y un 20% considera que le irá mal. Estas cifras se mantienen sin cambios significativos respecto de la semana anterior.

Una promesa de Kast

La eliminación de las contribuciones a la primera vivienda no es una idea nueva en el ideario del hoy presidente electo. Tal como recogió La Tercera hace un mes, se trata de una promesa que ha acompañado a Kast durante varias campañas y que incluso fue incorporada por el Partido Republicano en el proceso constitucional, aunque finalmente fue rechazada junto con esa propuesta.

En su programa, el Mandatario electo ha defendido que el impuesto territorial constituye una forma de doble tributación, al gravar bienes adquiridos con ingresos que ya pagaron impuestos como el IVA o el impuesto a la renta.

Además, su equipo ha enfatizado que, al tratarse de un tributo aplicado al “stock” y no al flujo de ingresos, puede forzar a propietarios con bajos recursos -especialmente adultos mayores- a vender sus viviendas ante la imposibilidad de pagar.

Impacto fiscal y preocupación municipal

El debate en torno a la iniciativa no se limita al respaldo ciudadano. Uno de los principales puntos de controversia es su efecto sobre el Fondo Común Municipal (FCM), que se financia en gran parte con los ingresos provenientes de las contribuciones.

Según cifras oficiales, este impuesto representa más del 50% de los recursos que alimentan dicho fondo, clave para la redistribución entre municipios.

Desde el comando de Kast han sostenido que cualquier menor recaudación será compensada desde el Presupuesto de la Nación, con el fin de no afectar el funcionamiento de las municipalidades.

No obstante, expertos han advertido que la medida podría tener efectos regresivos y abrir espacios de elusión y evasión, especialmente si se extiende a viviendas de mayor valor.

Fuente: latercera.com



