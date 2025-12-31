EN MENSAJE DE AÑO NUEVO, BORIC DESTACÓ ALZA DE LAS PENSIONES Y EL SUELDO MÍNIMO

En un breve mensaje de Año Nuevo, de menos de cuatro minutos, el Presidente Gabriel Boric saludó a los chilenos y aprovechó de destacar algunas de las mejoras que verá el inicio de 2026, gracias a las reformas impulsadas por su Gobierno.

"Cuando algo acaba, se presenta ante nosotros inexorable el futuro, y nuestro futuro compartido trae buenas noticias: en los próximos días, cuando las pensiones de las personas mayores alcancen un nuevo aumento gracias a la reforma previsional, vamos a ser testigos de qué es lo que significa, concretamente, hacer política pública pensando en el bienestar de nuestra gente", dijo el Mandatario.

"Este 1 de enero también veremos un nuevo incremento del sueldo mínimo, y este mismo mes se pagará una nueva cuota de la deuda histórica a los profesores y profesoras", resaltó Boric, que cerró llamando a "trabajar unidos", ya que -sostuvo- "es el modo en que vamos a asegurar que este nuevo año sea más próspero, feliz y justo para nuestro amado pueblo".

A continuación, las palabras del Presidente de la República, Gabriel Boric Font:

Chilenas y chilenos,

Desde el histórico Palacio de La Moneda quiero enviarles mis mejores deseos para el 2026 a todos quienes habitan nuestro querido país. Desde Visviri en el norte hasta la fría Antártica, saludo a quienes hoy se preparan para celebrar con su familia y sus amigos, para encontrarse y compartir. Y también, muy importante, a quienes en este momento están haciendo patria en sus puestos de trabajo, por ejemplo en los hospitales, en las comisarías, en los cuarteles de bomberos, en las brigadas de incendio de la CONAF y a todos quienes hacen turnos esta noche. De ellos también nos recordamos hoy día.

El término del año es un buen momento para valorar lo que cada uno ha logrado, lo que hemos alcanzado con nuestras familias, lo que hemos construido juntos como sociedad. También es momento para recordar y hacer un salud por los que están en otras ciudades o países y por aquellos seres queridos que ya no están con nosotros.

Cuando algo acaba, se presenta ante nosotros inexorable el futuro. Y nuestro futuro compartido trae buenas noticias. En los próximos días, cuando las pensiones de las personas mayores alcancen un nuevo aumento gracias a la reforma previsional, vamos a ser testigos de qué es lo que significa, concretamente, hacer política pública pensando en el bienestar de nuestra gente. Es una reforma que construimos con diálogo, logrando acuerdos, a pesar de las legítimas diferencias.

Este 1 de enero también veremos un nuevo incremento del sueldo mínimo. Este mismo mes, se pagará una nueva cuota de la deuda histórica a los profesores y profesoras.

Antes de finalizar el Gobierno, habremos cumplido la meta del Plan de Emergencia Habitacional, construyendo 260 mil viviendas para que más familias chilenas tengan su casa propia. Y en abril del 2026, la jornada laboral bajará de 44 a 42 horas, en su progresivo camino a las 40 horas. Esto es más tiempo, más justicia, más dignidad para nuestra gente.

Seguiremos abriendo camino con más trenes y buses eléctricos, con el nuevo Centro Espacial Nacional en Cerrillos, con la Estrategia Nacional del Litio, con el Sistema Nacional de Cuidados, con la protección de nuestros mares y parques, con la transición energética, con el aumento de la productividad y una economía que vuelve a crecer.

Les invito a que en este día especial abracen a su familia, disfruten de sus amistades, den una palabra de aliento también a quienes están sufriendo, a que salgamos todos un rato de las pantallas de los celulares, nos miremos profundamente a los ojos con cariño y sintamos un sano orgullo por el precioso país en el que nos tocó nacer y vivir.

Chilenos y chilenas, cuidemos a nuestra patria y a su gente. Sigamos trabajando unidos, que es el modo en que vamos a asegurar que este nuevo año sea más próspero, feliz y justo para nuestro amado pueblo.

Queridos compatriotas, feliz año nuevo. Muchas gracias.





