Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO250x250-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

31 de diciembre de 2025

EN MENSAJE DE AÑO NUEVO, BORIC DESTACÓ ALZA DE LAS PENSIONES Y EL SUELDO MÍNIMO

​Este miércoles 31 de diciembre, el Jefe de Estado envió un mensaje a todas las familias de Chile desde el Palacio de La Moneda.

pdtemensaje20252026

En un breve mensaje de Año Nuevo, de menos de cuatro minutos, el Presidente Gabriel Boric saludó a los chilenos y aprovechó de destacar algunas de las mejoras que verá el inicio de 2026, gracias a las reformas impulsadas por su Gobierno.

"Cuando algo acaba, se presenta ante nosotros inexorable el futuro, y nuestro futuro compartido trae buenas noticias: en los próximos días, cuando las pensiones de las personas mayores alcancen un nuevo aumento gracias a la reforma previsional, vamos a ser testigos de qué es lo que significa, concretamente, hacer política pública pensando en el bienestar de nuestra gente", dijo el Mandatario.

"Este 1 de enero también veremos un nuevo incremento del sueldo mínimo, y este mismo mes se pagará una nueva cuota de la deuda histórica a los profesores y profesoras", resaltó Boric, que cerró llamando a "trabajar unidos", ya que -sostuvo- "es el modo en que vamos a asegurar que este nuevo año sea más próspero, feliz y justo para nuestro amado pueblo".

Fuente: cooperativa.cl


A continuación, las palabras del Presidente de la República, Gabriel Boric Font: 

Chilenas y chilenos, 

Desde el histórico Palacio de La Moneda quiero enviarles mis mejores deseos para el 2026 a todos quienes habitan nuestro querido país. Desde Visviri en el norte hasta la fría Antártica, saludo a quienes hoy se preparan para celebrar con su familia y sus amigos, para encontrarse y compartir. Y también, muy importante, a quienes en este momento están haciendo patria en sus puestos de trabajo, por ejemplo en los hospitales, en las comisarías, en los cuarteles de bomberos, en las brigadas de incendio de la CONAF y a todos quienes hacen turnos esta noche. De ellos también nos recordamos hoy día. 

El término del año es un buen momento para valorar lo que cada uno ha logrado, lo que hemos alcanzado con nuestras familias, lo que hemos construido juntos como sociedad. También es momento para recordar y hacer un salud por los que están en otras ciudades o países y por aquellos seres queridos que ya no están con nosotros.

Cuando algo acaba, se presenta ante nosotros inexorable el futuro. Y nuestro futuro compartido trae buenas noticias. En los próximos días, cuando las pensiones de las personas mayores alcancen un nuevo aumento gracias a la reforma previsional, vamos a ser testigos de qué es lo que significa, concretamente, hacer política pública pensando en el bienestar de nuestra gente. Es una reforma que construimos con diálogo, logrando acuerdos, a pesar de las legítimas diferencias. 

Este 1 de enero también veremos un nuevo incremento del sueldo mínimo. Este mismo mes, se pagará una nueva cuota de la deuda histórica a los profesores y profesoras.

Antes de finalizar el Gobierno, habremos cumplido la meta del Plan de Emergencia Habitacional, construyendo 260 mil viviendas para que más familias chilenas tengan su casa propia. Y en abril del 2026, la jornada laboral bajará de 44 a 42 horas, en su progresivo camino a las 40 horas. Esto es más tiempo, más justicia, más dignidad para nuestra gente.

Seguiremos abriendo camino con más trenes y buses eléctricos, con el nuevo Centro Espacial Nacional en Cerrillos, con la Estrategia Nacional del Litio, con el Sistema Nacional de Cuidados, con la protección de nuestros mares y parques, con la transición energética, con el aumento de la productividad y una economía que vuelve a crecer. 

Les invito a que en este día especial abracen a su familia, disfruten de sus amistades, den una palabra de aliento también a quienes están sufriendo, a que salgamos todos un rato de las pantallas de los celulares, nos miremos profundamente a los ojos con cariño y sintamos un sano orgullo por el precioso país en el que nos tocó nacer y vivir. 

Chilenos y chilenas, cuidemos a nuestra patria y a su gente. Sigamos trabajando unidos, que es el modo en que vamos a asegurar que este nuevo año sea más próspero, feliz y justo para nuestro amado pueblo. 

Queridos compatriotas, feliz año nuevo. Muchas gracias.


Fuente: prensa.presidencia.cl


bachelet-kast-768x432

CADEM: 52% CREE QUE KAST DEBIERA APOYAR CANDIDATURA DE BACHELET A LA ONU

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

TRAGEDIA VIAL EN PUNTA ARENAS: MUJER MUERE TRAS ATROPELLO Y CONDUCTOR ESTABA BAJO EFECTOS DEL ALCOHOL

Leer Más

​El hecho ocurrió la noche del martes en el sector de Manantiales con Esteban Capkovic. El conductor fue detenido por conducción bajo los efectos del alcohol con resultado de muerte.

​El hecho ocurrió la noche del martes en el sector de Manantiales con Esteban Capkovic. El conductor fue detenido por conducción bajo los efectos del alcohol con resultado de muerte.

detenidoconductor
nuestrospodcast
pdtemensaje20252026

EN MENSAJE DE AÑO NUEVO, BORIC DESTACÓ ALZA DE LAS PENSIONES Y EL SUELDO MÍNIMO

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
pdtemensaje20252026

EN MENSAJE DE AÑO NUEVO, BORIC DESTACÓ ALZA DE LAS PENSIONES Y EL SUELDO MÍNIMO

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO250x250-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Feria orientacion vocacional (2)

SANTO TOMÁS REALIZARÁ FERIA VOCACIONAL Y ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN TRAS ENTREGA DE RESULTADOS PAES

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
corcoranmagallanes

CORCORAN PROYECTA NUEVAS SOLUCIONES DE ABASTECIMIENTO Y GASTRONOMÍA PARA HOTELES, RESTAURANTES Y CASINOA EN MAGALLANES PARA EL AÑO 2026