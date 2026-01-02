Punta Arenas,
2 de enero de 2026

JÓVENES DEL CLUB LEGO KÉIKRUK VISITARON EL MUNICIPIO TRAS DESTACADA PARTICIPACIÓN NACIONAL

​Tras obtener el premio "Estrellas en Ascenso" en la final nacional de la First Lego League, realizada en Santiago, los integrantes del Club Lego Kéikruk fueron al municipio para relatar su experiencia.

El pasado 6 de diciembre, el Club Lego Kéikruk viajó a Santiago para representar a la Región de Magallanes en la final nacional de la First Lego League, una de las competencias de robótica y ciencia más importantes a nivel escolar. En esta instancia, el equipo fue distinguido con el premio "Estrellas en Ascenso", reconocimiento que se entrega al conjunto más prometedor del certamen por su proyección, esfuerzo y compromiso.

Tras su exitosa participación, los integrantes del club sostuvieron un encuentro con el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, quien manifestó su orgullo y alegría por el logro alcanzado. La autoridad comunal destacó que el equipo está conformado por niños y jóvenes de entre 7 y 16 años, provenientes de distintos establecimientos educacionales, quienes comparten un marcado espíritu científico y de perseverancia.

"Les fue muy bien y vinieron a contar cómo fue su experiencia, pero sobre todo a destacar la perseverancia. Hay chicos que están participando por primer año y otros que ya llevan dos, junto a profesores y coaches que les han puesto mucho cariño. Ellos se reúnen una vez a la semana, los días jueves, y más cerca de las competencias aumentan la frecuencia de los encuentros, siempre fuera del horario escolar. Por lo tanto, aquí también hay un gran trabajo de los papás, pero sobre todo del talento de nuestros vecinos más pequeños, representantes de nuestra región, a quienes les fue muy bien en este campeonato nacional", señaló el alcalde.

Por su parte, Nicolás Silva, cofundador y coach del Club Lego Kéikruk, explicó que esta fue la segunda vez que el equipo participó en una final nacional de la First Lego League. "Es un orgullo tremendo poder viajar con los chicos. Este año trabajaron mucho más, se sacrificaron bastante y lograron obtener el premio Estrella en Ascenso, que reconoce a los equipos con gran proyección para seguir creciendo y alcanzando nuevos logros", indicó.

Desde la experiencia de los propios participantes, Martín Fernández, integrante del club, destacó la emoción que genera competir año a año. "Aunque uno ya haya participado antes, sigue siendo igual de emocionante. Ganar este premio es algo muy especial y no todos tienen la oportunidad de vivirlo", comentó, agregando que durante la competencia presentaron distintos proyectos, entre ellos el diseño y la programación del robot, además de un proyecto de innovación.


CERCA DE 300 TARJETAS SE ENTREGARON EN SUCURSAL DEL BANCOESTADO

CADEM: 65% PIENSA QUE EL 2026 SERÁ UN MEJOR AÑO, ESPECIALMENTE EN LO RELATIVO A SU SITUACIÓN ECONÓMICA (52%)

dorsal-en-altura-empuja-el-calor-al-sur-ecmwf-advierte-temperaturas-record-y-un-rio-atmosferico-en-la-patagonia-1767299455264_1024

DORSAL EN ALTURA EMPUJA EL CALOR AL SUR: ECMWF ADVIERTE TEMPERATURAS RÉCORD Y UN RÍO ATMOSFÉRICO EN LA PATAGONIA

Noticias
Destacadas
¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

SUBSECRETARÍA DE LA NIÑEZ Y SUPEREDUC HABILITAN ESPACIOS INFANTILES ACOGEDORES EN OFICINAS DE ATENCIÓN PÚBLICA

autoridadesfindeaño

AUTORIDADES INFORMAN REFORZAMIENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA AÑO NUEVO