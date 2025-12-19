Punta Arenas,
19 de diciembre de 2025

ALCALDE DE PUNTA ARENAS Y PRESIDENTE DE LA CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO REFUERZAN AGENDA CONJUNTA

​La reunión permitió abordar desafíos clave para el desarrollo económico local, como la conectividad aérea, la promoción turística y el fortalecimiento del comercio.

PK 1 (1)
El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, sostuvo una reunión de trabajo con el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC), José Pakomio, con el objetivo de avanzar en una agenda conjunta orientada a fortalecer el comercio y el turismo en la región de Magallanes.

En el encuentro también participaron Sara Adema, gerente de HYST; Rodrigo Bustamante, presidente de HYST; y Vania García Marinkovic, presidenta de la Cámara Franca, quienes abordaron los principales desafíos que enfrenta el sector.

Tras la reunión, el alcalde Claudio Radonich valoró positivamente el diálogo sostenido, destacando el trabajo colaborativo que se ha desarrollado durante los últimos dos años, desde que Pakomio asumió la presidencia. "Nuestra zona tiene un comercio muy ligado al turismo, por lo que fue muy importante conversar con el presidente, los nuevos socios y la nueva presidenta de la Cámara Franca. El presidente de la Cámara ha comprendido que nuestra región requiere más apoyo, como mayores vuelos comerciales, y facilitar el trabajo del comercio, que da empleo a tantos vecinos", señaló.

La autoridad comunal agregó que se definieron dos líneas de trabajo prioritarias, la promoción de Punta Arenas y de toda la región como destino turístico, y el desarrollo de iniciativas para potenciar el comercio local durante el año, tanto con visitantes argentinos como con la propia comunidad.

Por su parte, el presidente de la CNC, José Pakomio, indicó que la reunión se enmarca en la agenda regional que la entidad gremial desarrolla en terreno a lo largo del país. "Nuestro objetivo es conocer directamente la realidad de cada región y transmitir los problemas que enfrenta el comercio y el turismo. Hoy pudimos conversar sobre la situación de Punta Arenas, de la región en general y también de destinos como Torres del Paine, además de las gestiones que estamos realizando junto a nuestros asociados y la Cámara Franca para mejorar la llegada de pasajeros a la zona", explicó.

Ambas partes coincidieron en la importancia de continuar trabajando de manera coordinada para impulsar el desarrollo económico regional, fortalecer la actividad turística y apoyar al comercio local, consolidando a Punta Arenas y Magallanes como un polo estratégico del extremo sur del país.



ALCALDE RADONICH ACLARA QUE NINGÚN ALCALDE DE LA REGIÓN FUE CONSULTADO SOBRE EL FIN DE LOS FRIL

