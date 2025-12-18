A MAYO DE 2026 SE APLAZA NUEVO SISTEMA DE COBRO DIFERENCIADO PARA EL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE

La Corporación Nacional Forestal (CONAF) en Magallanes, en relación con la gestión de uso público y las tarifas de acceso a las Áreas Silvestres Protegidas, y específicamente respecto al Parque Nacional Torres del Paine, comunica lo siguiente:

Tras evaluar los antecedentes técnicos y acogiendo las inquietudes manifestadas de las y los actores vinculados al turismo regional y nacional, se ha resuelto posponer la implementación de la nueva estructura de ventas y categorías de entradas establecida en la Resolución Nº 514/2025. Originalmente prevista para el 1 de enero de 2026, esta modificación estructural comenzará a regir a partir del 1 de mayo de 2026.

La decisión se tomó porque justamente coincide con una temporada turística ya en curso, lo que generaría un escenario complejo para las asociaciones de turismo, aunque coinciden y apoyan el propósito central de regular los flujos de carga y proteger el ecosistema del parque.

Adicionalmente, CONAF está trabajando para fortalecer la dotación de guardaparques necesaria para fiscalizar y controlar el cumplimiento de la nueva estructura de tickets (pases diarios y pases de dos o más días). Cabe destacar, que el Parque Nacional Torres del Paine el año 2024 recibió un total de 367.426 visitantes, de los cuales 201.731 fueron extranjeros.

Medidas transitorias (Enero - Abril 2026)





Con el objetivo de otorgar certeza a la operación turística y permitir una adaptación gradual, se ha resuelto lo siguiente para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de abril de 2026:

1. Mantención del Modelo Actual: Se mantendrá la modalidad de venta de entradas vigente hasta el 31 de diciembre de 2025 (entradas válidas para hasta 3 días consecutivos y entradas para más de 3 días).

2. Reajuste por IPC: Durante este periodo transitorio, las tarifas experimentarán únicamente el reajuste del Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado anual a marzo de 2025, equivalente a un 4,9%. Este reajuste se aplica anualmente a todas las unidades del Sistema Nacional de Áreas Protegidas administradas por CONAF.

3. Alcance: Esta medida de postergación y transición aplica exclusivamente para el Parque Nacional Torres del Paine.

