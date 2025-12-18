Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

18 de diciembre de 2025

A MAYO DE 2026 SE APLAZA NUEVO SISTEMA DE COBRO DIFERENCIADO PARA EL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE

​La decisión se tomó porque justamente coincide con una temporada turística ya en curso, lo que generaría un escenario complejo para las asociaciones de turismo.

paine turismo

La Corporación Nacional Forestal (CONAF) en Magallanes, en relación con la gestión de uso público y las tarifas de acceso a las Áreas Silvestres Protegidas, y específicamente respecto al Parque Nacional Torres del Paine,  comunica lo siguiente:


Tras evaluar los antecedentes técnicos y acogiendo las inquietudes manifestadas de las y los actores vinculados al turismo regional y nacional, se ha resuelto posponer la implementación de la nueva estructura de ventas y categorías de entradas establecida en la Resolución Nº 514/2025. Originalmente prevista para el 1 de enero de 2026, esta modificación estructural comenzará a regir a partir del 1 de mayo de 2026.


La decisión se tomó porque justamente coincide con una temporada turística ya en curso, lo que generaría un escenario complejo para las asociaciones de turismo, aunque coinciden y apoyan el propósito central de regular los flujos de carga y proteger el ecosistema del parque.


Adicionalmente, CONAF está trabajando para fortalecer la dotación de guardaparques necesaria para fiscalizar y controlar el cumplimiento de la nueva estructura de tickets (pases diarios y pases de dos o más días). Cabe destacar, que el Parque Nacional Torres del Paine el año 2024 recibió un total de 367.426 visitantes, de los cuales 201.731 fueron extranjeros.


Medidas transitorias (Enero - Abril 2026)


Con el objetivo de otorgar certeza a la operación turística y permitir una adaptación gradual, se ha resuelto lo siguiente para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de abril de 2026:


1.      Mantención del Modelo Actual: Se mantendrá la modalidad de venta de entradas vigente hasta el 31 de diciembre de 2025 (entradas válidas para hasta 3 días consecutivos y entradas para más de 3 días).

2.      Reajuste por IPC: Durante este periodo transitorio, las tarifas experimentarán únicamente el reajuste del Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado anual a marzo de 2025, equivalente a un 4,9%. Este reajuste se aplica anualmente a todas las unidades del Sistema Nacional de Áreas Protegidas administradas por CONAF.

3.      Alcance: Esta medida de postergación y transición aplica exclusivamente para el Parque Nacional Torres del Paine.


CBCH 2025

DIPUTADO CARLOS BIANCHI VALORÓ POSTERGACIÓN DEL NUEVO SISTEMA TARIFARIO DEL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE Y LLAMÓ A UN DIÁLOGO EFECTIVO CON EL SECTOR TURÍSTICO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

EN ENERO PARTEN LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE VÍAS EN PUNTA ARENAS

Leer Más

​El SERVIU Magallanes informó que los trabajos se concentrarán inicialmente en ejes de alto flujo del transporte público y en sectores cercanos a establecimientos educacionales.

​El SERVIU Magallanes informó que los trabajos se concentrarán inicialmente en ejes de alto flujo del transporte público y en sectores cercanos a establecimientos educacionales.

MINVU - Conservación de Vías Urbanas Punta Arenas
nuestrospodcast
cormagallanes

COMITÉ OPERATIVO REGIONAL DE JUSTICIA EVALUÓ AVANCES EN ÚLTIMA SESIÓN DEL AÑO

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
FOTO OFICIAL CAJ

CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL BRINDA ATENCIÓN FOCALIZADA A EXTRANJEROS COMO POBLACIÓN VULNERABLE

CROSUR 336
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
MINVU - Entrega Valle Los Sauces_3

MINVU ENTREGA CUATRO CONJUNTOS HABITACIONALES Y 442 FAMILIAS DE PUNTA ARENAS PASARÁN LA NAVIDAD CON CASA NUEVA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
hidrogenyos

ESTUDIANTES MAGALLÁNICOS DEL PROGRAMA HYDROGENIOS DESTACAN EXITOSA PARTICIPACIÓN EN BRASIL, PROXIMOS DESAFÍOS INGLATERRA Y MARRUECOS