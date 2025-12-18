AUTORIDADES REGIONALES REFUERZAN FISCALIZACIONES A CARNICERÍAS PARA PROMOVER FIESTAS DE FIN DE AÑO SEGURAS

​Con el objetivo de resguardar la salud de la comunidad ante el aumento del consumo de productos cárnicos durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, autoridades regionales fiscalizaron una carnicería de Punta Arenas, con el fin de verificar el cumplimiento de la normativa sanitaria y reforzar las recomendaciones de autocuidado dirigidas a la ciudadanía.



En la actividad participaron el Seremi de Salud (S), Eduardo Castillo; el Seremi de Gobierno, Andro Mimica; la Seremi de Agricultura, Irene Ramírez; el Director (S) del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Juan Francisco Álvarez; junto a equipos técnicos de las respectivas instituciones. La inspección se llevó a cabo en Carnes El Abasto de Punta Arenas, donde no se detectaron deficiencias sanitarias.



El Seremi de Gobierno, Andro Mimica, indicó: “Durante todo el año los distintos organismos están realizando fiscalizaciones calendarizadas en toda la región, en las distintas carnicerías y supermercados, sobre todo cuando se acercan las fiestas de fin de año. Es muy importante el llamado que se le tiene que hacer a la comunidad de que compren en locales establecidos, que puedan ver que tenga detallada también la información de dónde viene la carne, que se le pueda hacer una trazabilidad y que además puedan mantener la cadena de frío”.



La autoridad agregó que, desde el Gobierno, se releva el trabajo permanente que se realiza para resguardar la salud de la población, con especial énfasis en que las familias magallánicas puedan vivir las Fiestas de Fin de Año de manera tranquila y segura. En este contexto, informó que durante el año 2025 se han iniciado 9 sumarios sanitarios, 8 en Punta Arenas y 1 en Puerto Natales, lo que da cuenta del despliegue y la labor constante del Gobierno del Presidente Gabriel Boric durante toda la temporada.



El Seremi de Salud (S), Eduardo Castillo, señaló que “este es un trabajo coordinado con el SAG, ya que se fiscaliza toda la cadena, desde el origen y el lugar de elaboración hasta el punto de venta. En este proceso verificamos que la carne se mantenga en las condiciones adecuadas, ya sea congelada a menos de –18 °C o refrigerada en vitrinas a no más de 5 °C. Asimismo, revisamos las condiciones generales de aseo, los utensilios utilizados —como tablas y cuchillos— y que el personal cuente con los elementos de protección correspondientes, tales como uniforme, delantal, guantes y cofia”.



La autoridad de salud explicó que si bien durante las últimas semanas, en el marco del reforzamiento de las fiscalizaciones a carnicerías por Fiestas de Fin de Año, no se han iniciado sumarios sanitarios, durante el año 2025, en las inspecciones programadas, se han registrado un total de 9 sumarios sanitarios. De ellos, 8 correspondieron a deficiencias en materia de higiene y limpieza, y una a la detección de carnes cuya procedencia no pudo ser acreditada.



La Seremi de Agricultura, Irene Ramírez manifestó: “Durante todo el año el Servicio Agrícola y Ganadero realiza fiscalizaciones a lo largo de la cadena de producción y comercialización de carne en la Región de Magallanes, trabajo que se refuerza especialmente en fechas de mayor consumo como las fiestas de fin de año. En este contexto, hacemos un llamado a la comunidad a comprar siempre en establecimientos autorizados, para resguardar la inocuidad y la procedencia de los productos. A la fecha, llevamos más de 150 fiscalizaciones, detectando incumplimientos principalmente asociados al etiquetado y a la tipología de los productos cárnicos.”



Juan Francisco Álvarez Cárcamo, director regional (s) de SAG Magallanes explicó que el trabajo del Servicio en materia de fiscalización de la Ley de la carne se extiende a lo largo de toda la cadena productiva detallando que “parte con el transporte del animal que llega a la planta faenadora; el transporte desde la planta a las carnicerías y, finalmente, la fiscalización en las carnicerías y supermercados que venden carne. “Lo esencial en una carnicería es que tenga identificado, en un lugar visible, el tipo de carne que está vendiendo. A parte de eso, que estén indicados los rótulos, es decir, el nombre de cada uno de los cortes. Cuando se vende carne envasada, esta carne tiene que mantener su envase original y en el rótulo tiene que decir lo mismo: el tipo de carne, el corte con el nombre chileno, la procedencia, es decir, la planta faenadora, el país y la fecha de elaboración”, recomendó Alvarez a quienes adquieran productos cárnicos.



Finalmente, el directivo reiteró el llamado a la comunidad a comprar sólo en lugares establecidos, a fin de evitar adquirir productos que pudieran ser consecuencia de un faenamiento ilegal señalando: “Compren carne durante estas fiestas y durante todo el año sólo en lugares establecidos, donde la procedencia es conocida y con eso ellos se aseguran y aseguran a su familia de que no van a tener ningún problema sanitario”.



Alex Lucero, encargado de la Unidad de Alimentos de la Seremi de Salud, enfatizó la importancia de que la comunidad compre productos cárneos únicamente en locales establecidos, verificando las condiciones sanitarias del lugar y las características de la carne, como su color, olor y textura. Asimismo, destacó la necesidad de que los establecimientos mantengan adecuados niveles de limpieza, que el personal utilice los implementos de protección correspondientes y que los productos se conserven a las temperaturas exigidas, tanto refrigerados como congelados.



Agregó que, cuando se detectan incumplimientos a la normativa sanitaria, la autoridad inicia los sumarios correspondientes, los que pueden derivar en sanciones que van desde amonestaciones hasta multas, e incluso la prohibición de funcionamiento del local en casos de mayor gravedad.



Recomendaciones



En el caso de carnes frescas, se debe observar que se mantengan en vitrinas refrigeradas, ya que éstas deben almacenarse a no más de 5° C, además de mantener las características como olor y color típicas según la especie. Las carnes congeladas deben mantenerse a – 18ºC. Una carne que presente un color oscuro, de consistencia dura y seca, con falta de brillo, grasa externa oscura o que presente escurrimiento de líquido color marrón, son indicios de una carne alterada.



Para el caso de las carnes envasadas, debe tener en cuenta que estas deben cumplir con las normas de etiquetado, donde se debe observar fecha de vencimiento, recomendaciones de conservación y duración del producto (congelado, refrigerado, etc.). Además de informar que fueron procesadas y envasadas por un establecimiento autorizado.







