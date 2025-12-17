"GABRIELA SUENA EN MAGALLANES", VERSOS DE LA NOBEL CONVERTIDOS EN MÚSICA Y DANZA

Entre 1918 y 1920, Gabriela Mistral caminó por las calles de Punta Arenas, sintió el rigor del invierno y se dejó inspirar por la desolación y belleza del paisaje magallánico para dar forma a parte fundamental de su obra. Hoy, a más de un siglo de su paso y celebrando ocho décadas desde que Suecia la coronara con el máximo galardón literario universal, la región se prepara para devolverle la mano a través del arte.



Este viernes 19 de diciembre, a partir de las 18.00 horas, el corazón de la ciudad, la Plaza Muñoz Gamero, acogerá el evento “Gabriela suena en Magallanes”. Se trata de un acto de reapropiación de su figura. Una invitación a escuchar cómo resuenan hoy sus palabras en los instrumentos y cuerpos de los artistas contemporáneos de la región.



El evento destacará por su diversidad sonora y escénica. Tras un riguroso proceso de selección mediante una convocatoria abierta realizada por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, se eligieron propuestas que lograran fusionar la identidad regional con la lírica mistraliana.



Durante la jornada la poesía saltará del papel a la coreografía y la partitura. La programación incluirá una amalgama de talentos que considera al colectivo de danza Askutálak, más las músicas y músicos Carolina Carmona López, Mousai Colectiva, Los Klasky, La Yuntea’ Banda, Juan Aro, La Tensa Calma, Quienchu y Alexideral.



Cada uno de estos colectivos, solistas y bandas abordará la figura de la maestra desde la propia mirada autoral y estética, demostrando que la obra de Mistral sigue vigente y es capaz de dialogar con los lenguajes artísticos del siglo XXI. Llevarán a escena una creación inspirada o que recrea a la poeta, más una composición de su repertorio.



La importancia de este ejercicio de memoria y creatividad fue subrayada por la autoridad regional. El Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Luis Navarro, valoró el esfuerzo de las y los creadores locales por mantener viva la llama de la autora de Desolación.



"Es conmovedor ver cómo el talento local se apropia y resignifica la inmensa herencia de Gabriela. No se trata solo de un homenaje histórico, sino de un diálogo activo entre el pasado y el presente. Queremos destacar profundamente el trabajo de artistas locales por reinterpretar la obra de Gabriela Mistral, dotándola de nuevos aires, ritmos y movimientos que la acercan a la comunidad de una manera fresca y emocionante", señaló Navarro.



La invitación queda extendida a toda la comunidad magallánica y a los visitantes que transiten por el centro de la ciudad. El acceso es liberado, permitiendo que la ciudadanía se reúna en el espacio público para celebrar a la referente sociocultural que, hace 80 años, puso el nombre de Chile y de Latinoamérica en lo más alto de las letras mundiales.









