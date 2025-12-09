BAHÍA GABRIELA MISTRAL: BAUTIZAN ZONA DE LA ANTÁRTICA EN HONOR A LA POETA A 80 AÑOS DEL NOBEL

Durante la IV Reunión del Comité Nacional de Nombres Geográficos Antárticos (CNNGA), realizada en Punta Arenas, se determinó oficialmente que una bahía del Territorio Chileno Antártico llevará el nombre de Bahía Gabriela Mistral.

Esta decisión se enmarca en un proceso técnico de actualización de la toponimia oficial y coincide con una efeméride clave para la cultura nacional: la conmemoración de los 80 años de la entrega del Premio Nobel de Literatura a la destacada poeta, diplomática y educadora chilena.

La propuesta de denominación fue presentada a través del Instituto Antártico Chileno (INACH). El objetivo principal es perpetuar el nombre de una de las figuras más influyentes del siglo XX en un territorio donde la presencia de Chile es estratégica y científica.

La jefa de Operaciones del INACH y representante de la institución en el comité, Wendy Rubio, destacó la relevancia de aprovechar la exploración actual para rendir tributo a nuestra historia. «La Antártica es un territorio donde se está haciendo cartografía nueva. Muchos accidentes geográficos aún no tienen nombre, y eso abre oportunidades para destacar a personajes que han sido importantes para nuestra historia», explicó Rubio.

Por su parte, el presidente del CNNGA y director del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), Capitán de Navío Carlos Zuñiga Araya, enfatizó que, aunque nombrar un accidente geográfico es un proceso técnico y colaborativo, la inclusión de Mistral responde a criterios patrimoniales sólidos que el comité validó unánimemente.

De esta forma, la Bahía Gabriela Mistral pasa a integrarse a la toponimia oficial, conviviendo en los mapas con glaciares y montes que son objeto de estudio constante por la comunidad científica internacional.

La oficialización de este nombre fue el resultado del trabajo riguroso del CNNGA. Este organismo está integrado por instituciones como el SHOA, el Instituto Geográfico Militar (IGM), el Servicio Aerofotogramétrico de la Fuerza Aérea (SAF), el INACH, la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado (DIFROL) y la División de Asuntos Antárticos del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Su labor es asegurar criterios comunes al asignar nombres a los accidentes geográficos, garantizando precisión en la cartografía nacional.

Además de la histórica denominación, la reunión en la Región de Magallanes abordó exposiciones sobre el «Laboratorio Natural Antártico» y su hoja de ruta, a cargo de Marcelo González (INACH), así como los planes de inversión en infraestructura antártica del Ministerio de Obras Públicas, detallados por el Seremi José Luis Hernández.

También se discutió la importancia de la divulgación científica mediante el Geoportal del INACH, presentado por Magdalena Márquez, que busca reforzar la conexión entre los datos técnicos y el acceso público a la información del continente helado.

Homenaje cultural en la cartografía polar
El rol del Comité de Nombres Geográficos

Fuente: cooperativaciencia.cl

