PROCHILE MAGALLANES DESTACA VISITA DE DELEGACIÓN AUDIOVISUAL INTERNACIONAL A LA ZONA

La directora regional de ProChile Magallanes, Alejandra Covacevich, informó que la región de Magallanes será uno de los hitos que tendrá la visita de una delegación internacional del sector audiovisual a Chile, integrada por seis productores y ejecutivos provenientes de Estados Unidos, Canadá, España y Corea del Sur, quienes recorren el país entre el 9 y el 21 de diciembre.

La actividad se enmarca en el viaje de familiarización "FAM Trip Chile 2025: Ruta Norte y Ruta Sur", organizado por Film Commission Chile, con el objetivo de mostrar en terreno las capacidades del país en materia de locaciones, servicios, logística y talento especializado para producciones audiovisuales de alcance internacional.

"En Magallanes, la delegación conocerá Puerto Natales y sus alrededores este jueves 18 y al día siguiente realizarán un recorrido por el Parque Nacional Torres del Paine, uno de los destinos naturales más emblemáticos del país, reconocido por su alto potencial como escenario para cine, series y producciones publicitarias de gran escala", explicó Alejandra Covacevich.

Covacevich indicó que "los seis profesionales que vendrán es una comitiva de primer nivel, que posee miembros de la Academia de los Oscar, ejecutivos de Hollywood, productores y líderes globales del Location Managers Guild, cuyo interés y compromiso con Chile representa una oportunidad única para posicionar al país en el mapa internacional de locaciones y producción audiovisual".

Los integrantes de la delegación son: Jeff Chan (Canadá), John Rakich (EE. UU.), Yolanda T. Cochran (EE. UU.), Eduardo García Alonso (España): Kim Yo Hwan (Corea del Sur), Phil Kunho Choy (Corea del Sur).

"A lo largo del itinerario, los participantes podrán conocer de primera fuente la diversidad geográfica y climática de Chile, así como la infraestructura disponible, la experiencia técnica local y las condiciones que ofrece el país para el desarrollo de proyectos audiovisuales complejos y de alto estándar", añadió la directora regional.

La ruta completa contempla visitas a las regiones de Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Metropolitana, Los Ríos, Los Lagos y Magallanes, incluyendo destinos como San Pedro de Atacama, Valle del Elqui, Valdivia y Puerto Varas, permitiendo una visión integral del potencial del territorio nacional.

La directora regional de ProChile destacó que la inclusión de Magallanes en esta agenda "refuerza el posicionamiento de la región como un polo estratégico para la industria audiovisual internacional, contribuyendo a diversificar la matriz productiva local y a fortalecer la imagen de Chile como destino atractivo, confiable y competitivo para la producción audiovisual global".

