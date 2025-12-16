Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

16 de diciembre de 2025

PROCHILE MAGALLANES DESTACA VISITA DE DELEGACIÓN AUDIOVISUAL INTERNACIONAL A LA ZONA

​Productores y ejecutivos de alto nivel recorrerán la región en el marco del FAM Trip Chile 2025, iniciativa que busca posicionar a Magallanes y al país como destinos competitivos para producciones audiovisuales globales.

fam_trip_audiovisual

La directora regional de ProChile Magallanes, Alejandra Covacevich, informó que la región de Magallanes será uno de los hitos que tendrá la visita de una delegación internacional del sector audiovisual a Chile, integrada por seis productores y ejecutivos provenientes de Estados Unidos, Canadá, España y Corea del Sur, quienes recorren el país entre el 9 y el 21 de diciembre. 

La actividad se enmarca en el viaje de familiarización "FAM Trip Chile 2025: Ruta Norte y Ruta Sur", organizado por Film Commission Chile, con el objetivo de mostrar en terreno las capacidades del país en materia de locaciones, servicios, logística y talento especializado para producciones audiovisuales de alcance internacional. 

"En Magallanes, la delegación conocerá Puerto Natales y sus alrededores este jueves 18 y al día siguiente realizarán un recorrido por el Parque Nacional Torres del Paine, uno de los destinos naturales más emblemáticos del país, reconocido por su alto potencial como escenario para cine, series y producciones publicitarias de gran escala", explicó Alejandra Covacevich. 

Covacevich indicó que "los seis profesionales que vendrán es una comitiva de primer nivel, que posee miembros de la Academia de los Oscar, ejecutivos de Hollywood, productores y líderes globales del Location Managers Guild, cuyo interés y compromiso con Chile representa una oportunidad única para posicionar al país en el mapa internacional de locaciones y producción audiovisual". 

Los integrantes de la delegación son: Jeff Chan (Canadá), John Rakich (EE. UU.), Yolanda T. Cochran (EE. UU.), Eduardo García Alonso (España): Kim Yo Hwan (Corea del Sur), Phil Kunho Choy (Corea del Sur). 

"A lo largo del itinerario, los participantes podrán conocer de primera fuente la diversidad geográfica y climática de Chile, así como la infraestructura disponible, la experiencia técnica local y las condiciones que ofrece el país para el desarrollo de proyectos audiovisuales complejos y de alto estándar", añadió la directora regional. 

La ruta completa contempla visitas a las regiones de Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Metropolitana, Los Ríos, Los Lagos y Magallanes, incluyendo destinos como San Pedro de Atacama, Valle del Elqui, Valdivia y Puerto Varas, permitiendo una visión integral del potencial del territorio nacional. 

La directora regional de ProChile destacó que la inclusión de Magallanes en esta agenda "refuerza el posicionamiento de la región como un polo estratégico para la industria audiovisual internacional, contribuyendo a diversificar la matriz productiva local y a fortalecer la imagen de Chile como destino atractivo, confiable y competitivo para la producción audiovisual global".


F-Meric-y-C-Faundez

ARMADA BUSCA RESOLVER CON STARTUPS PROBLEMA CRÍTICO DE NAVEGACIÓN EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

KAST Y BORIC DAN INICIO A LA TRANSICIÓN: ACTUAL MANDATARIO PIDE CONTINUIDAD A POLÍTICAS DE ESTADO

Leer Más

​Ambos se reunieron en La Moneda. Para el republicano fue “muy positivo” y dijo que que su gobierno de emergencia necesitará la unidad nacional en temas prioritarios. “Hay temas que nos afectan transversalmente, en seguridad, salud, educación y vivienda, que requieren políticas de Estado”, dijo.

​Ambos se reunieron en La Moneda. Para el republicano fue “muy positivo” y dijo que que su gobierno de emergencia necesitará la unidad nacional en temas prioritarios. “Hay temas que nos afectan transversalmente, en seguridad, salud, educación y vivienda, que requieren políticas de Estado”, dijo.

borickast
nuestrospodcast
fiscalizacionarmada

FISCALIZACIÓN CONJUNTA EN FERRY REFUERZA CONTROL Y PREVENCIÓN DE ILÍCITOS EN LA PROVINCIA

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
fiscalizacionarmada

FISCALIZACIÓN CONJUNTA EN FERRY REFUERZA CONTROL Y PREVENCIÓN DE ILÍCITOS EN LA PROVINCIA

CROSUR 336
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
PUQ-336x336-casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
TRATA DE PERSONAS AEROPUERTO

AEROPUERTO CARLOS IBÁÑEZ CONCENTRÓ CAMPAÑA DE DIFUSIÓN EN “DÍA REGIONAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS”

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
seremisegegob

SEREMI DE GOBIERNO ANDRO MIMICA DESTACA NORMALIDAD EN EL INICIO DE LA JORNADA ELECTORAL EN MAGALLANES

Premio Nacional de Historia Mateo Martinic quien se refirio al importante nombramiento de Faro Evangelista