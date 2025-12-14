Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

14 de diciembre de 2025

CHILE DECIDE EN SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL Y POLAR COMUNICACIONES ACOMPAÑA LA JORNADA INFORMATIVA DESDE LAS 7 AM

​Polar comunicaciones realizará una cobertura multiplataforma para informar a la ciudadanía durante todo el proceso electoral.

Servel-1-740x430

​Este domingo 14 de diciembre, Chile vive una nueva jornada democrática con la realización de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2025, donde la ciudadanía deberá elegir entre Jeannette Jara y José Antonio Kast al próximo mandatario o mandataria del país.

 
Más de 15,6 millones de electores están habilitados para participar en este proceso, cuyo voto es obligatorio y contempla sanciones para quienes no concurran a sufragar sin una justificación válida.

 
Polar Comunicaciones ha preparado una cobertura especial y en vivo para informar oportunamente a la comunidad. Desde las 7 de la mañana, un amplio equipo periodístico estará desplegado en radio, televisión, plataformas digitales y redes sociales, entregando información en tiempo real desde las distintas comunas de la región.

 
La cobertura incluirá despachos en directo desde locales de votación, enlaces con autoridades locales y reportes sobre el desarrollo del proceso electoral. Desde los estudios estarán José “Checho” Aguilante y Cristofher C. Cortez, junto a los reporteros Alejandra Vera, Javier Muñoz, Esteban Vera y Juan Bautista Cárdenas. En controles técnicos participarán Damián Gómez y Nicolás Vivar, con la producción a cargo de Luis Barría y Petra Soto, y la gestión del diario electrónico y redes sociales por Guillermina Teneb y Alejandra Fernández.

 
Polar Comunicaciones también informará oportunamente los resultados oficiales, una vez que se conozca la decisión del electorado, reafirmando su compromiso con una cobertura objetiva, responsable y cercana a la ciudadanía.

9dfdc233-2865-4a93-8ca1-bab543ed3a72

PDI MAGALLANES APOYARÁ EL PROCESO DE VOTO EN EL EXTERIOR EN SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CON LOCALES HABILITADOS, SEGURIDAD DESPLEGADA Y TRANSPORTE REFORZADO, AUTORIDADES REALIZAN LLAMADO FINAL A VOTAR ESTE 14 DE DICIEMBRE

Leer Más

Inspección encabezada por el Delegado Presidencial Regional confirmó que el proceso eleccionario cuenta con todas las condiciones logísticas, de seguridad y conectividad para garantizar el derecho a sufragio en la región.


Inspección encabezada por el Delegado Presidencial Regional confirmó que el proceso eleccionario cuenta con todas las condiciones logísticas, de seguridad y conectividad para garantizar el derecho a sufragio en la región.


600193437_1173879558235376_7106846842879444878_n
nuestrospodcast
9dfdc233-2865-4a93-8ca1-bab543ed3a72

PDI MAGALLANES APOYARÁ EL PROCESO DE VOTO EN EL EXTERIOR EN SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Anuncio voto asistido

AUTORIDADES DE GOBIERNO DIFUNDEN MEDIDAS DE INCLUSIÓN PARA LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES Y PARLAMENTARIAS 2025

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
Servel-1-740x430

CHILE DECIDE EN SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL Y POLAR COMUNICACIONES ACOMPAÑA LA JORNADA INFORMATIVA DESDE LAS 7 AM

CROSUR 336
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
PUQ-336x336-casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Príncipe y Cinderella

THE BRITISH SCHOOL ESTRENÓ SU MUSICAL 2025: CINDERELLA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
muralumag

JUZGADO DE GARANTÍA ACOGE A TRAMITACIÓN QUERELLA PRESENTADA POR LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES POR DAÑO AL MURAL DE FRANCISCO BETANCOURT