CHILE DECIDE EN SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL Y POLAR COMUNICACIONES ACOMPAÑA LA JORNADA INFORMATIVA DESDE LAS 7 AM

​Este domingo 14 de diciembre, Chile vive una nueva jornada democrática con la realización de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2025, donde la ciudadanía deberá elegir entre Jeannette Jara y José Antonio Kast al próximo mandatario o mandataria del país.



Más de 15,6 millones de electores están habilitados para participar en este proceso, cuyo voto es obligatorio y contempla sanciones para quienes no concurran a sufragar sin una justificación válida.



Polar Comunicaciones ha preparado una cobertura especial y en vivo para informar oportunamente a la comunidad. Desde las 7 de la mañana, un amplio equipo periodístico estará desplegado en radio, televisión, plataformas digitales y redes sociales, entregando información en tiempo real desde las distintas comunas de la región.



La cobertura incluirá despachos en directo desde locales de votación, enlaces con autoridades locales y reportes sobre el desarrollo del proceso electoral. Desde los estudios estarán José “Checho” Aguilante y Cristofher C. Cortez, junto a los reporteros Alejandra Vera, Javier Muñoz, Esteban Vera y Juan Bautista Cárdenas. En controles técnicos participarán Damián Gómez y Nicolás Vivar, con la producción a cargo de Luis Barría y Petra Soto, y la gestión del diario electrónico y redes sociales por Guillermina Teneb y Alejandra Fernández.



Polar Comunicaciones también informará oportunamente los resultados oficiales, una vez que se conozca la decisión del electorado, reafirmando su compromiso con una cobertura objetiva, responsable y cercana a la ciudadanía.



