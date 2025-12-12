12 de diciembre de 2025
INACAP ABORDA EMPLEABILIDAD, INNOVACIÓN Y ADMISIÓN EN EL ÁREA DE ELECTRICIDAD INDUSTRIAL
Buenos días región.
Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, representantes de INACAP Punta Arenas conversaron sobre la formación en Electricidad Industrial, experiencias internacionales de innovación estudiantil y el proceso de admisión 2025.
La instancia contó con la participación de Marcos Cárdenas, coordinador del área de Electricidad de INACAP; Daniel Leask, alumno del área y participante del encuentro internacional Moving The Cities 2025; y Karla Lorca, auxiliar de Admisión y Matrícula, quienes abordaron distintos aspectos del quehacer formativo y académico de la institución.
Durante la conversación, Marcos Cárdenas entregó una visión general de la formación técnica en Electricidad Industrial, destacando las competencias que desarrollan los estudiantes y su estrecha vinculación con las necesidades reales del sector productivo regional. En ese contexto, se relevó el campo laboral existente en Magallanes, especialmente en áreas como la industria energética, minera, construcción y servicios, donde se demandan perfiles técnicos altamente calificados. Asimismo, se enfatizó la importancia de incorporar contenidos asociados a eficiencia energética, energías renovables y electromovilidad, junto con el rol de INACAP en la preparación de técnicos que contribuyan a la transición energética y a los desafíos productivos de la región.
Por su parte, el estudiante Daniel Leask compartió su experiencia representando a INACAP Punta Arenas en Moving The Cities 2025, un encuentro internacional enfocado en innovación y sostenibilidad. En la oportunidad, se abordaron los desafíos ambientales trabajados durante el bootcamp, el proceso colaborativo con estudiantes de otros países y la propuesta desarrollada por su equipo en materia de transporte sostenible. La experiencia fue destacada como un aporte significativo al desarrollo de habilidades de innovación, trabajo colaborativo, fortalecimiento de redes y proyección profesional, reafirmando la importancia de que estudiantes de regiones accedan a instancias globales de aprendizaje.
Finalmente, Karla Lorca informó a la comunidad que el proceso de admisión se encuentra abierto desde el 02 de octubre, con el beneficio de matrícula gratuita hasta el 31 de diciembre, invitando a quienes estén interesados en formarse en el área de Electricidad Industrial a informarse y postular oportunamente.
SERNAGEOMIN Y GOBIERNO REGIONAL COORDINAN PROYECTOS CLAVE PARA FORTALECER LA SEGURIDAD GEOLÓGICA EN MAGALLANES
Preparan expedición para iniciar monitoreo del volcán Burney en Magallanes
Preparan expedición para iniciar monitoreo del volcán Burney en Magallanes