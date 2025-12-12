HYST: TORRES DEL PAINE REGISTRA AUMENTO DEL 14% EN VISITAS DURANTE 2025 Y CONSOLIDA LIDERAZGO TURÍSTICO EN MAGALLANES

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la gerenta de la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine (HYST), Sara Adema, abordó diversos hitos que han marcado un positivo desempeño del sector turístico en la Región de Magallanes durante 2025, destacando especialmente el crecimiento sostenido de visitantes al Parque Nacional Torres del Paine.

Según cifras oficiales entregadas por CONAF, el principal destino turístico de la región registró un aumento acumulado del 14% en el ingreso de visitantes entre enero y octubre de 2025, reflejando una recuperación sólida y una creciente preferencia de turistas nacionales e internacionales por la Patagonia chilena.

En este contexto, Adema también relevó el cierre de la sexta versión de ENPROTUR Patagonia 2025, encuentro organizado por HYST que logró una participación récord y la generación de nuevas alianzas estratégicas. El evento se consolidó como el principal espacio de vinculación entre proveedores, empresas y actores públicos del rubro turístico en Magallanes, fortaleciendo el ecosistema regional y proyectando nuevas oportunidades de desarrollo.

Otro de los hitos destacados fue el positivo balance realizado por los gremios turísticos tras la Cumbre Mundial de Turismo Aventura ATTA 2025, desarrollada entre el 13 y el 16 de octubre en Puerto Natales. El evento reunió a más de 700 delegados provenientes de 80 países, posicionando a Magallanes y a la Patagonia chilena como un referente internacional del turismo de naturaleza y aventura.

Asimismo, la gerenta de HYST informó sobre reuniones de trabajo sostenidas con el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), instancia en la que se abordaron temas clave para el sector, vinculados a la gestión de áreas protegidas, la conservación y el desarrollo turístico sostenible.

Finalmente, destacó el trabajo conjunto entre HYST y la Seremi de Obras Públicas, orientado a reforzar la seguridad vial y mejorar la experiencia turística en Torres del Paine. En estas instancias se revisaron avances de obras estratégicas para la conectividad regional, incluyendo mejoras en el aeropuerto y en los accesos a Puerto Natales, fundamentales para acompañar el crecimiento del flujo turístico.



