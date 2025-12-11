Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

11 de diciembre de 2025

STORAKER EVALÚA DESEMPEÑO DE JOSÉ ANTONIO KAST TRAS DEBATES Y SEÑALA QUE “EL ELEMENTO INDECISO NO ES MUCHO”

Buenos días región.

storaker

Esta mañana en el programa Buenos días Región de Polar Comunicaciones, el presidente regional de la UDI, Arturo Storaker Molina, entregó un análisis sobre los debates presidenciales realizados por ARCHI y ANATEL, en el marco de los últimos días de campaña rumbo a las elecciones de 2025.

Storaker evaluó el desempeño del candidato republicano José Antonio Kast, señalando que los debates permitieron abordar puntos que generaban dudas en ciertos sectores del electorado. “Respecto a José Antonio Kast es el tema de atacar aquellos puntos donde no estaban claros o había incertidumbre como la PGU o los derechos sociales, esas cosas dio las explicaciones a algunos les gustará o otros no”, afirmó.

En cuanto al impacto real de los debates sobre la intención de voto, sostuvo que las variaciones serían mínimas. “El elemento indeciso o que puede oscilar no es mucho”, indicó, enfatizando que ambos encuentros televisivos no tendrían un efecto significativo en la tendencia que favorece al candidato republicano. “El resultado la aguja no la mueve y los tiempos se agotan y es una ventaja para el que va número uno; el que está abajo tiene que atacar y atacar rápido”, añadió.

Respecto a la estrategia comunicacional que, a su juicio, debe mantener el candidato Kast, Storaker fue categórico en destacar los ejes prioritarios: “Delincuencia, seguridad, educación esos son lo temas principales y tienes que quedarse ahí”. Asimismo, advirtió que, frente a otros tópicos, la recomendación es reducir al mínimo las intervenciones: “Si te meten a temas como el aborto o amnistías ahí las intervenciones tienen que ser más breves”.


deterovic

“SE EVIDENCIAN LOS VACÍOS DE KAST”: DALIVOR ETEROVIC ANALIZA ÚLTIMOS DÍAS PREVIO A LA SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

DECLARAN ADMISIBLE QUERELLA INTERPUESTA POR LA CORMUPA CONTRA SUJETO QUE CHOCÓ EL CECOSF FORTALECIENDO VIDAS

Leer Más

​La acción judicial presentada fue por los delitos de conducción en estado de ebriedad y daños ocurridos la madrugada del jueves 4 de diciembre.

​La acción judicial presentada fue por los delitos de conducción en estado de ebriedad y daños ocurridos la madrugada del jueves 4 de diciembre.

CV 1
nuestrospodcast
epaaustral

EPAUSTRAL FORTALECE EL DIÁLOGO CIUDADANO CON CONSULTA PÚBLICA DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL TERMINAL MARDONES

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
nothofagus

DESCUBREN LOS ÚLTIMOS BOSQUES DE LA ANTÁRTICA OCCIDENTAL GRACIAS A HOJAS FÓSILES DE NOTHOFAGUS

CROSUR 336
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
PUQ-336x336-casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
seremijusticiaddhh

PLAZA DE ARMAS SERÁ ESCENARIO DEL CIERRE DE LA CAMPAÑA “#MAGALLANESSINDISCRIMINACIÓN” ESTE 12 DE DICIEMBRE EN PUNTA ARENAS

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
Anttibioticos

CUANDO EL REMEDIO SE VUELVE RIESGO: EL MAL USO DE ANTIBIÓTICOS Y SUS CONSECUENCIAS