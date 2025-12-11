STORAKER EVALÚA DESEMPEÑO DE JOSÉ ANTONIO KAST TRAS DEBATES Y SEÑALA QUE “EL ELEMENTO INDECISO NO ES MUCHO”

Esta mañana en el programa Buenos días Región de Polar Comunicaciones, el presidente regional de la UDI, Arturo Storaker Molina, entregó un análisis sobre los debates presidenciales realizados por ARCHI y ANATEL, en el marco de los últimos días de campaña rumbo a las elecciones de 2025.

Storaker evaluó el desempeño del candidato republicano José Antonio Kast, señalando que los debates permitieron abordar puntos que generaban dudas en ciertos sectores del electorado. “Respecto a José Antonio Kast es el tema de atacar aquellos puntos donde no estaban claros o había incertidumbre como la PGU o los derechos sociales, esas cosas dio las explicaciones a algunos les gustará o otros no”, afirmó.

En cuanto al impacto real de los debates sobre la intención de voto, sostuvo que las variaciones serían mínimas. “El elemento indeciso o que puede oscilar no es mucho”, indicó, enfatizando que ambos encuentros televisivos no tendrían un efecto significativo en la tendencia que favorece al candidato republicano. “El resultado la aguja no la mueve y los tiempos se agotan y es una ventaja para el que va número uno; el que está abajo tiene que atacar y atacar rápido”, añadió.

Respecto a la estrategia comunicacional que, a su juicio, debe mantener el candidato Kast, Storaker fue categórico en destacar los ejes prioritarios: “Delincuencia, seguridad, educación esos son lo temas principales y tienes que quedarse ahí”. Asimismo, advirtió que, frente a otros tópicos, la recomendación es reducir al mínimo las intervenciones: “Si te meten a temas como el aborto o amnistías ahí las intervenciones tienen que ser más breves”.



