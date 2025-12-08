Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

8 de diciembre de 2025

FAMILIAS DE PUERTO EDÉN DISFRUTARON DE LOS ESPECTÁCULOS DE LA MINGA AUSTRAL III

Minga Austral III cuenta con el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través del Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas, convocatoria 2025. ​

Equipo

Una de las escuelas más aisladas de Chile fue el epicentro de la Minga Austral III, el pasado 30 de noviembre y 01 de diciembre. El proyecto de La Última compañía de Teatro que busca descentralizar las artes, con experiencias escénicas gratuitas para todo público vivió su tercera extensión en Puerto Edén, tras visitar Porvenir en septiembre y Puerto Williams en octubre. La obra “Gota a gota”, que mezcla técnicas de clown y marionetas para reflexionar sobre la importancia vital del agua, junto al kamishibai “Lo que descubrí en un viaje misterioso” conformaron la programación del encuentro, que congregó a las familias del territorio, las que se mostraron muy agradecidas por la oportunidad de ver arte en su localidad. En tanto que los párvulos del jardín JUNJI “Centollita” disfrutaron de la experiencia sensorial inspirada en el fondo marino impartida por la actriz Daniela Ramírez y la educadora y artista escénica Verónica Soto.

Sobre esta tercera versión de la Minga Austral III, y particularmente acerca del paso por la localidad de Puerto Edén se refirió Luis Navarro Almonacid, Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. “Desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio es fundamental la descentralización, cuando las Artes Escénicas se movilizan por los territorios acompañando, dialogando con las niñeces particularmente, vemos que el arte es una herramienta de movilidad social y de transformación social donde las infancias pueden experimentar y donde su pensamiento empieza a cambiar para que después eso se vea plasmado en la sociedad”, explicó la autoridad cultural regional haciendo hincapié en el beneficio que traen estas actividades especialmente para los niños.

 

Fabiola Bustos, apoderada de la escuela y madre de Matías y Benjamín Roa expresó sus agradecimientos por la experiencia: “Gracias por estar acá, por traer arte, por traer entretenimiento a los niños, tanto ellos como los adultos lo pasamos súper bien y espero que puedan venir nuevamente para traer entretención a todo Puerto Edén”, finalizó. Por su parte, Ruth Angel, profesora encargada de la Escuela Miguel Montecinos comentó lo beneficioso de concretar redes de colaboración en torno al arte: “el que haya podido venir, la Minga Austral, con estas dos obras ha sido una tremenda oportunidad para Puerto Edén, para los niños…que llegue acá, a la comunidad, el arte, siendo la escuela más aislada de Chile, que vengan es un beneficio en todos los sentidos así que estoy muy agradecida de poder crear estas redes y que se siga manteniendo”, expresó gratamente la educadora.

La programación se desarrolló el sábado 30 de noviembre con la función de la obra “Gota a Gota” de La Última compañía de teatro, una experiencia sensorial para primera infancia inspirada en el fondo marino, el lunes 01 de diciembre, en donde participaron los párvulos  y las educadoras del jardín JUNJI “Centollita”, para finalizar ese mismo día en la tarde con la narración oral “Lo que descubrí en un viaje misterioso”, tras la cual el público fue parte de una instancia de mediación donde adultos escribieron sus sentires sobre la experiencia y los niños tuvieron la oportunidad de tocar los instrumentos de la obra.

Con el paso por Puerto Edén Minga Austral III está llegando a su fin, aunque aún queda una última localidad por visitar que próximamente será anunciada a través de las redes sociales de La Última compañía de teatro.






Cierre sector Puerto Eden Paso El Indio

SEREMI DE SALUD AMPLÍA CIERRE DE SECTORES DE PUERTO EDÉN Y PASO DEL INDIO POR PRESENCIA DE VENENO PARALIZANTE DE LOS MARISCOS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

OPERATIVO DE SEGURIDAD EN BAHÍA AZUL REFUERZA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN TIERRA DEL FUEGO

Leer Más

Encabezado por el delegado presidencial provincial de Tierra del Fuego, José Campos Prieto.


Encabezado por el delegado presidencial provincial de Tierra del Fuego, José Campos Prieto.


operativo (3)
nuestrospodcast
Equipo

FAMILIAS DE PUERTO EDÉN DISFRUTARON DE LOS ESPECTÁCULOS DE LA MINGA AUSTRAL III

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
operativo (3)

OPERATIVO DE SEGURIDAD EN BAHÍA AZUL REFUERZA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN TIERRA DEL FUEGO

CROSUR 336
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
trampa vigilancia DPAFS

SAG MAGALLANES REFUERZA VIGILANCIA FORESTAL CON LA INSTALACIÓN DE TRAMPAS DE MONITOREO

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
olimpiadasanefmagallanes

OLIMPIADAS ANEF MAGALLANES 2025: ÉXITO EN EL CIERRE DE LA SEGUNDA VERSIÓN CON EMOCIONANTES COMPETENCIAS DE NATACIÓN Y DEFINICIÓN DE FINALES DE FUTSAL

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250