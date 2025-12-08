FAMILIAS DE PUERTO EDÉN DISFRUTARON DE LOS ESPECTÁCULOS DE LA MINGA AUSTRAL III

Una de las escuelas más aisladas de Chile fue el epicentro de la Minga Austral III, el pasado 30 de noviembre y 01 de diciembre. El proyecto de La Última compañía de Teatro que busca descentralizar las artes, con experiencias escénicas gratuitas para todo público vivió su tercera extensión en Puerto Edén, tras visitar Porvenir en septiembre y Puerto Williams en octubre. La obra “Gota a gota”, que mezcla técnicas de clown y marionetas para reflexionar sobre la importancia vital del agua, junto al kamishibai “Lo que descubrí en un viaje misterioso” conformaron la programación del encuentro, que congregó a las familias del territorio, las que se mostraron muy agradecidas por la oportunidad de ver arte en su localidad. En tanto que los párvulos del jardín JUNJI “Centollita” disfrutaron de la experiencia sensorial inspirada en el fondo marino impartida por la actriz Daniela Ramírez y la educadora y artista escénica Verónica Soto.

Sobre esta tercera versión de la Minga Austral III, y particularmente acerca del paso por la localidad de Puerto Edén se refirió Luis Navarro Almonacid, Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. “Desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio es fundamental la descentralización, cuando las Artes Escénicas se movilizan por los territorios acompañando, dialogando con las niñeces particularmente, vemos que el arte es una herramienta de movilidad social y de transformación social donde las infancias pueden experimentar y donde su pensamiento empieza a cambiar para que después eso se vea plasmado en la sociedad”, explicó la autoridad cultural regional haciendo hincapié en el beneficio que traen estas actividades especialmente para los niños.

Fabiola Bustos, apoderada de la escuela y madre de Matías y Benjamín Roa expresó sus agradecimientos por la experiencia: “Gracias por estar acá, por traer arte, por traer entretenimiento a los niños, tanto ellos como los adultos lo pasamos súper bien y espero que puedan venir nuevamente para traer entretención a todo Puerto Edén”, finalizó. Por su parte, Ruth Angel, profesora encargada de la Escuela Miguel Montecinos comentó lo beneficioso de concretar redes de colaboración en torno al arte: “el que haya podido venir, la Minga Austral, con estas dos obras ha sido una tremenda oportunidad para Puerto Edén, para los niños…que llegue acá, a la comunidad, el arte, siendo la escuela más aislada de Chile, que vengan es un beneficio en todos los sentidos así que estoy muy agradecida de poder crear estas redes y que se siga manteniendo”, expresó gratamente la educadora.

La programación se desarrolló el sábado 30 de noviembre con la función de la obra “Gota a Gota” de La Última compañía de teatro, una experiencia sensorial para primera infancia inspirada en el fondo marino, el lunes 01 de diciembre, en donde participaron los párvulos y las educadoras del jardín JUNJI “Centollita”, para finalizar ese mismo día en la tarde con la narración oral “Lo que descubrí en un viaje misterioso”, tras la cual el público fue parte de una instancia de mediación donde adultos escribieron sus sentires sobre la experiencia y los niños tuvieron la oportunidad de tocar los instrumentos de la obra.

Con el paso por Puerto Edén Minga Austral III está llegando a su fin, aunque aún queda una última localidad por visitar que próximamente será anunciada a través de las redes sociales de La Última compañía de teatro.





